Siete elefantes muertos después de que Rajdhani Express golpeara una manada en Hojai de Assam







Siete elefantes murieron y uno resultó herido cuando una manada de gigantes fue alcanzada por el Sairang-Nueva Delhi Rajdhani Express en el distrito Hojai de Assam la madrugada del sábado, dijeron las autoridades. Cinco vagones y la locomotora del tren también descarrilaron, dijeron las autoridades. Inicialmente se informó que los ocho elefantes habían sido asesinados, aunque más tarde se dijo que una de las crías fue encontrada herida. En el accidente, que se produjo a las 2.17 horas, ningún pasajero resultó herido.

El Ministro Principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, del BJP, pidió al Departamento Forestal que lleve a cabo una investigación detallada y asegure los corredores de vida silvestre, mientras que el presidente del Congreso estatal, Gaurav Gogoi, culpó del accidente al “desarrollo no planificado y mal regulado bajo el gobierno actual”. Altos funcionarios del Departamento Forestal llegaron al lugar y abordarán el asunto con los funcionarios del ferrocarril para evitar tales incidentes. Varios trenes fueron cancelados o interrumpidos brevemente tras el percance.

El oficial forestal de la división de Nagaon, Suhas Kadam, dijo que se sospecha que el accidente en la aldea de Changjurai ocurrió debido a la densa niebla en el área. «Se está realizando la autopsia de los jumbos muertos y los médicos veterinarios locales están tratando al herido. La cremación se realizará cerca del lugar del accidente. Se están cumpliendo las formalidades legales», dijo.

El portavoz principal de NFR, Kapinjal Kishore Sharma, afirmó que el accidente tuvo lugar en un lugar que no es un corredor designado para elefantes. «El conductor del tren, al observar la manada de elefantes, aplicó los frenos de emergencia. Sin embargo, los jumbos se lanzaron contra el tren», añadió.

Trenes Los tramos programados para pasar por la sección afectada se han desviado a través de la línea UP y se están realizando trabajos de restauración, añadió Sharma. Dijo además que nueve trenes han sido cancelados, 13 regulados y dos cancelados brevemente tras el accidente.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente