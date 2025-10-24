Siete décadas de elaboración de leyes que exigen el uso de productos agrícolas locales

Jacarta – Capital Nacional Brasil Janja Da Silva inspecciona la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) Halim y distribución. Comidas nutritivas gratis (MBG) en SD Angkasa 05, para compartir experiencias en su país en la implementación de programas para mejorar la calidad de la nutrición comunitaria.

Lea también: ¡Alerta! Los pacientes con diabetes expuestos a microplásticos aumentan el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular



Janja llegó a SPPG Halim alrededor de las 10:00 WIB, conversó con representantes de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) y el director de SPPG, luego continuó su viaje a SD Angkasa 05 alrededor de las 11:30 WIB para dialogar con los estudiantes y distribuir MBG.

«La primera dama compartió su experiencia porque un programa similar de alimentación nutritiva en Brasil comenzó en 1955 y fue establecido por ley hasta 2009. Bueno, pasaron alrededor de siete décadas hasta que pudieron formular una ley», dijo el portavoz de BGN, Dian Fatwa, en Yakarta, el viernes.

Lea también: Los residentes de Yakarta no tienen que preocuparse por el contenido de microplásticos en el agua de lluvia, siempre y cuando lo hagan.





Trabajadores preparan Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG)

Explicó que la redacción de la ley tomó mucho tiempo porque hubo muchos desafíos cuando el programa MBG comenzó a funcionar en Brasil, casi lo mismo que sucedió en Indonesia.

Lea también: En respuesta al discurso del Ministro de Finanzas Purbaya sobre los fondos liquidados del gobierno provincial de Java Occidental, Dedi Mulyadi pregunta esto a BPK



La Dian agregó que existen diferencias de autoridad a la hora de distribuir MBG en Brasil. Para los estudiantes de jardín de infantes y escuelas intermedias, la autoridad de distribución recae en el nivel de ciudad y distrito, mientras que el nivel de escuela secundaria cae bajo la autoridad del gobierno central o federal.

«Para el nivel secundario, será a nivel federal, entonces esa es la diferencia porque en Brasil es un poco diferente entre gobiernos locales y federales», dijo.

En Brasil, el gobierno establece un requisito incluido en los procedimientos operativos estándar (POE) de que los productos de los agricultores locales deben ser abastecidos por cocinas que proporcionen MBG.

«Los productos de los agricultores locales deben ser llevados a las cocinas locales. Por eso existe una obligación y está en su legislación», afirmó.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, realizó una visita de estado a Yakarta del 22 al 24 de octubre de 2025 como parte de su viaje al sudeste asiático. Esta visita es la segunda de Lula después de la de 2008.

El presidente Prabowo Subianto dio la bienvenida a la llegada de Lula el jueves 23 de octubre al Palacio de Estado de Indonesia. La visita de Lula a Yakarta es también una respuesta a la visita del presidente Prabowo al Palacio Presidencial Palácio do Planalto en Brasilia, el 9 de julio de 2025. (Ant)