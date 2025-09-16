Siéntate, relájate y mira el mapa







Estás sentado, atado a una silla, indefenso. Solo puedes hacer movimientos mínimos. Si intentas ponerse de pie, una voz aguda en un altoparlante Te diré que te sientas de inmediato. No puedes estirar las piernas, no puedes doblarlas debajo de ti. No puede recostarse, no puede inclinarse hacia adelante, y no se trata de dormir. Por un lado, hace mucho frío. Para dos, no te atreves a cerrar los ojos, porque Dios sabe lo que te harán entonces.

Puedes llorar por ayuda, pero no hay nadie que te escuche. Eres invisible.

Ningún ser humano debería estar en tal posición. Estás suspendido a 30,000 pies sobre el planeta. Serás sacudido violentamente sin previo aviso como una muñeca de trapo durante minutos. Justo cuando te devuelves el aliento, te dejarán caer, cayendo varios miles de pies en segundos.

Sopiará estos castigos extremos durante al menos siete horas, pero se sabe que llega hasta 12 o 13 horas.

Las palabras anteriores describen un normal vuelo internacional en clase económica en el mundo actual. Es una de las pocas situaciones en su vida cuando su existencia está en manos de las fuerzas que no comprende ni controlan. Sus únicas dos opciones están justo encima de usted: un botón para encender una luz de estudio y otra para llamar la atención de la azafata. Ella puede o no darlo.

Hablemos de Bombai. Haga clic en el código QR anterior para unirse a mi grupo de WhatsApp para compartir sus historias de Bombai para mi libro, y tal vez responder algunas de mis preguntas de Bombai.

¿Cuál es la mejor manera de superar esta terrible experiencia? No es necesario adivinar. FlightPath3d, que proporciona mapas en vuelo para más de 90 aerolíneas, informó que alrededor del 68 por ciento de los pasajeros de hoy abren el mapa en las pantallas de los asientos que las enfrentan. Alrededor del 20 por ciento mira el mapa durante todo el vuelo.

Delta Air Lines dice que el 45 por ciento de sus pasajeros lo hacen durante los vuelos, lo que lo convierte en el principal contenido en su paquete de entretenimiento en vuelo. Lo encuentran más interesante que Hollywood, BollywoodLas últimas películas ganadoras de Emmy, el álbum más nuevo de Taylor Swift y el último lanzamiento de Superman.

Sabemos que los seres humanos nacieron locos y son capaces de hacer cosas lunáticas casualmente sin ninguna razón discernible. Pero, ¿qué tipo de persona elegiría pasar siete horas o más mirando un mapa animado que muestra un avión de dibujos animados que avanzan alrededor del planeta?

¿Y por qué?

Comenzó, nos dicen, en 2024 como una tendencia viral de Tiktok denominado ‘dogas crudas’, jerga para hacer algo sin amortiguadores ni comodidades. Desafió a los viajeros a soportar vuelos largos sin entretenimiento, sin auriculares, sin libros, solo un mapa de vuelo. Si tuviste éxito, eras un aviación Ninja, con perfecto dominio sobre la mente y el cuerpo.

Los jóvenes, muchos con cuerpos de gimnasio esculpidos, se filmaron sentados como budas en sus asientos, usando el poder mental supremo para mirar el mapa del rastreador de vuelo. Los practicantes extremos se saltaron comiendo, beber agua e incluso orinar, empujando sus cuerpos mortales al límite.

Sus sagas se globalizan con Tiktok, mientras que los científicos y filósofos debatieron su comportamiento, preguntando si eran héroes o tontos. Un video fue sub-titulado: “Mi mente no conoce límites. Estoy operando en un

reino espiritual «.

En un mundo donde todo se exagera y se ve más de lo que es, los psicólogos hablaron sobre el fenómeno como si fuera la desintoxicación de vanguardia. Utilizando más palabras de las necesarias, la psicóloga empresarial Danielle Haig dijo que representaba «un anhelo colectivo de equilibrio mientras las personas buscan reclamar su espacio mental y fomentar una conexión más profunda con sus seres internos».

«Son idiotas», dice el Dr. Gill Jenkins, un practicante general que funciona como una escolta médica en el trabajo de ambulancia aérea. «Están arriesgando la deshidratación y la trombosis venosa profunda».

Nick Kosir, conocido como The Dancing Weatherman en un canal de televisión, fue uno de los primeros volantes para salir y lamentarlo. Él dijo: «Fue increíble: me senté allí, miré al frente y no hice nada como como cinco horas». Publicó un video de sí mismo mirando un mapa y contó hasta 1 millón dos veces.

Su gerente dijo: «Amigo, ese es un rasgo de asesino en serie».

La verdad es que mirar la ruta de vuelo es exactamente lo que siempre he hecho en vuelos largos. Para entender por qué, piense en mí como un niño asustado que soporta un viaje de pesadilla a través de una jungla aterradora en un automóvil sin faros delanteros, y preguntando de vez en cuando: «¿Ya estamos allí?»

Mi mente se agita con datos incrementales. En algún lugar debajo de nosotros está Mt Ararat. ¿No fue ahí donde encontraron el arca de Noé? Siempre pensé que Bosporus estaba deletreado como fósforo, con una H. El avión acaba de mover otro milímetro. Cayimos 3870 pies, eso daba miedo. ¿Podría ser una falla del motor? No, idiota, eso fue una clara turbulencia del aire. Esta no es tu canción de cisne. Acabamos de ingresar al espacio aéreo esloveno. Melania Trump nació aquí. La temperatura en Londres es de 13 °. Los pubs estarán cerrados cuando llegue allí.

Miramos la ruta de vuelo porque contamos los minutos hasta que aterrizamos. Tenemos miedo de volar.

Eso es todo en pocas palabras.

Puede comunicarse con Cy Gopinath en cygopi@gmail.com

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente