Siempre se ve bien, pero muchos miembros de la Generación Z experimentan estos 5 problemas mentales

VIVA –Muchas generación Z (generación z) viven sus días mientras equilibran diversas presiones, como tener que mantenerse sociables, sobresalir académicamente y construir una gran carrera. No es raro que exista la sensación de que si se detienen un momento, se quedarán atrás.

Sin embargo, ten cuidado salud mental Eso no significa que siempre tengas que lucir fuerte o seguir persiguiendo logros. Lo más importante es encontrar formas que apoyen su bienestar sin agotar secretamente su energía y sus emociones.

Aanandita Vaghani, consejera de salud mental y fundadora de UnFix Your Feelings, dijo que hay una serie de problemas de salud mental que encuentra con bastante frecuencia en la Generación Z. ¿Cuáles son? A continuación se detallan algunos de los desafíos de salud mental que enfrenta esta generación, así como cómo responder a ellos, como se informa en la página. Tiempos del Indostán, Domingo 18 de enero de 2026.

1. La presión de las redes sociales y el hábito de compararse

Como reveló Aanandita en su sesión de preguntas y respuestas con la Generación Z, se sabe que las redes sociales casi siempre aparecen cuando se habla de autoestima. Muchos de ellos son conscientes de que los contenidos de las redes sociales han sido seleccionados y organizados de esa manera, pero aun así las comparaciones con otras personas influyen en sus emociones.

Después de navegar por las redes sociales, a menudo se sienten abandonados, no lo suficientemente buenos o ansiosos. De hecho, a menudo ve una conexión directa entre ciertas publicaciones y una mayor ansiedad, problemas de imagen corporal y miedo a perderse el momento (FOMO).

En terapia, la atención se centra en ayudarlos a comprender cómo las redes sociales afectan el estado de ánimo.

«Los animo a que se tomen un descanso consciente de sus dispositivos y sigan cuentas que presenten mensajes más realistas y acordes con los valores de la vida», explicó.

El objetivo no es abandonar por completo las redes sociales, sino recuperar el control para que su uso sea más prudente y no dañe la confianza en uno mismo.

2. Presión académica y profesional

Muchos miembros de la Generación Z sienten que tienen que tener éxito desde una edad temprana y parecer exitosos ante los ojos de los demás. Vienen a terapia mentalmente agotados por la escuela o temerosos de que una elección de carrera equivocada pueda arruinar su futuro. Esta presión se ve agravada por la incertidumbre económica, lo que hace que el fracaso parezca mucho más aterrador que una oportunidad de aprendizaje.