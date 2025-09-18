‘Siempre pretendía ser un trampolín’

Dinero monwadim ha elaborado su decisión de irse «Saturday Night Live«Después de siete temporadas, diciendo que el show de bocetos» siempre estaba destinado a ser un trampolín «.

Hablando durante un panel en el Festival de Innovación de Fast Company el miércoles (a través de la gente), Nwodim dijo que tiene grandes planes para su carrera después de «SNL».

«Hay tanto que quiero hacer y ‘SNL’ siempre está destinado a ser un trampolín», dijo Nwodim. «Hay tantas ideas que necesito tener tiempo para crear. Estoy deseando hacerlo. Así que dirigir, escribir más en una capacidad diferente».

La comediante agregó que está «muy emocionada» por su próximo capítulo y «es algo emocionante».

Nwodim anunció su partida la semana pasadaDespués de la temporada 51, se pensó que el elenco «SNL» era sólido después de una gran sacudida que vio las salidas de Heidi Gardner, Devon Walker, Michael Longfellow y Emil Wakim. El grupo de bocetos por favor no destruyó también se dividió cuando Ben Marshall fue ascendido al elenco principal, Martin Herlihy se mudó al personal de escritura y John Higgins dejó el programa. Variedad informó que las circunstancias cambiaron para NWODIM después de que se hicieron los anuncios finales, lo que la hizo elegir buscar otras oportunidades.

«La parte más difícil de una gran fiesta es saber cuándo decir buenas noches», escribió Nwodim en Instagram cuando anunció las noticias. «Pero después de siete temporadas inolvidables, he decidido irme SNL. Estoy inmensamente agradecido con Lorne por la oportunidad, con mis compañeros de reparto, los escritores y la tripulación por su brillantez, apoyo y amistad. Semana tras semana en esa etapa me enseñó más de lo que podría haber imaginado, y siempre llevaré esos recuerdos (y esa risa) siempre «.