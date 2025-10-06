Sideways, American Pie & Hollywood falsificado en el éxito del festival

«Tuvimos que fingir que estábamos de regreso cuando teníamos 13 años y creíamos en las películas, porque hemos estado en este mundo de Hollywood», dice Armen Weitzman al describir su nueva comedia, «»Los chicos de napa. » Weitzman coescribió y protagoniza la película, que se deleita en falsificar la narración cansada de Hollywood y la fatiga de la franquicia, mientras cambian entre chistes que son extremadamente inteligentes y emocionantes.

Todo el humor es bienvenido como resultado del concepto alucinante: en la realidad de la película, «The Napa Boys» es una serie de películas de larga data, y estamos viendo el cuarto capítulo de la franquicia: «El amuleto del sumiller». Las películas son una mezcla muy incongruente de «Sideways» y «American Pie», ya que los Bros se enfrentan al país del vino y aprenden sobre sí mismos y en la vida en el camino. Pero, al igual que la serie «American Pie» que crece con capítulos directos a DVD como «The Naked Mile» y «Beta House», las intrusiones de la hinchazón de la franquicia están invadiendo la serie. El spin -off de «The Napa Girls» es robusto pero apenas discutido, una nueva generación de Napa Boys está calzada en el tercer acto, y los productores de la serie están ansiosos por sacudir las cosas al agregar nuevos personajes y abordar los problemas sociales como los tiroteos escolares.

¿Tener sentido? Es un concepto que permite que Weitzman y el coguionista, coprotagonista y director Nick Corirossi tengan una caja de arena cómica única. Los chistes inteligentes son divertidos, mientras que los bits de rollo ocular obtienen la red de seguridad de ser cursi como resultado de productores desesperados que intentan juzgar su franquicia. Es una casa de espejos que inevitablemente atraerá a los nerds de la comedia y suplicará una repetición de la vista, para obtener completamente la longitud de onda de la película y atrapar todas las gags visuales de fuego rápido que se lanzaron entre el guión maleable, gran parte de ella basada en una tradición compleja de películas anteriores que no existen.

El productor Mike Rosenstein, un alumno de proyectos de comedia alternativa como «The Eric Andre Show», «Otro período» y «The Birthday Boys», dice que una de las estrellas del norte del proyecto fue la parodia de 2001 «Wet Hot American Summer», cuyo director, David Wain, tiene un papel en «Napa Boys».

«Aprovechas esta sensación de que cuando todos vimos ‘mojados'», dice. «La sensación de libertad y la comedia en la que estás aprovechando esta sensibilidad única. Es refrescante y su gente como tú. Realmente aprovechas, y eso es emocionante, y realmente aprovecharon a esos PELEA proyecciones «.

La película tuvo su estreno mundial en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto como parte de su sección Midnight Madness, que es en gran parte el hogar de Horror Bloody y una comida salvajemente NSFW. Mientras que «Napa Boys» es relativamente mansamente mans. horrible Cosas a un barril de vino.

«Inicialmente tenía una prensa y una detección de la industria en IMAX», dice Corirossi. «Lo filmamos para IMAX, y la escena del barril, en ese momento, los compradores mayores se burlaron y dramáticamente, casi de una manera de» conejito marrón «.

«La gente realmente se ríe tanto en ese momento, o tienen una reacción fuerte, lo cual es lo mejor de esta película», agrega Rosenstein.

Aunque algunos cuadrados de la industria podrían haber rechazado el humor anticuado de la película, ha encontrado superfans impresionantes: Jason Mewes y Kevin Smith hacen un cameo como Jay y Silent Bob, Nathan Fielder es un creyente declarado y Jerrod Carmichael Subió como productor ejecutivo.

«Lo que Armen trae al cine es la sinceridad, y una alegría sin compromisos, y estaba feliz de ser parte de este proyecto», dijo Carmichael en un comunicado a Variedad.

El equipo de «Napa Boys» actualmente está presentando ofertas de distribución y espera llevar la alegría de la película a los cines, donde las comedias se han vuelto cada vez más raras.

«El público tiene hambre de reír juntos en los cines. Por eso creo que ‘Napa Boys’ realmente va a funcionar», dice Rosenstein. «Cuando se juntan a la gente y se ríen así, es algo más. Así que la idea es sacarlo realmente y dejar que la gente lo vea juntos».

En última instancia, dice Weitzman, mientras que algunas personas ven el humor a través de una lente irónica o separada, la película está hecha con una honestidad que no siempre se representa en la comedia.

«Estamos viviendo nuestros sueños, y son todas las películas de nuestros recuerdos, como ‘Tenet’ o algo así», dice Weitzman. «Es solo, ‘lástima de ti, el público, por pensar que es más extraño o peor porque has sido programado para ello’. Es muy saludable.

Pero, por supuesto, las secuelas podrían suceder.

«La trilogía está planeada», dice Corirossi. «Entonces esto sería ‘una nueva esperanza’. Y luego tenemos los otros dos.