Sidak después de Ronda Kembangan, los residentes de Gibran ‘asaltados’ dan ambulancias a los uniformes

Yakarta, Viva – vicepresidente Gibran rakabuming raka Realice una visita repentina al Ronda RW 04 Post, Kembangan Utara Village, Distrito de Kembangan, West Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025, noche.

La llegada del vicepresidente Gibran alrededor de las 21:45 WIB sorprendió a los residentes que se estaban preparando para llevar a cabo sistemas de seguridad ambiental (Siskamling) en ese entorno. Gibran Rakabuming, que estaba presente directamente para saludarlos.

La visita del vicepresidente fue un seguimiento de la dirección del presidente Prabowo Subianto que enfatizó la importancia de la estabilidad de seguridad como una prioridad para mantener la paz de la comunidad, especialmente después de una serie de manifestaciones hace algún tiempo.

La presencia del vicepresidente fue recibida por el presidente de RW 04, Suparno, quien en la ocasión informó que la situación de seguridad y orden público (Kamtibmas) en su área era relativamente propicio.

Dentro de la patrulla posterior a que mida 4 × 5 metros, Gibran conversó con residentes que discutieron las condiciones ambientales locales, incluso antes, cuándo y después de la demostración. Los residentes también transmitieron sus experiencias y pasos tomados para mantener la seguridad en sus respectivos entornos.

Asalto Ambulancia y equipo siskamling

Durante la breve reunión, el presidente de RW 04 Suparno afirmó «retener» al vicepresidente Gibran para proporcionar asistencia ambulancia y equipos de siskamling en su entorno.

«Así que el propio Mas Gibran inmediatamente preguntó ‘Sr. RW, ¿qué necesita en esta publicación?’ Sí, dije, su nombre se sorprendió, espontáneamente.

En respuesta a la solicitud, el vicepresidente Gibran le preguntó la distancia de RW 04 Kembangan Utara con los Puskesmas locales. También respondió que los Puskesmas más cercanos de RW 04 Kembangan Utara eran de 5 kilómetros.

«(El vicepresidente Gibran respondió) ‘Wow, sí. Sí, la solicitud fue grabada’. Luego, la otra solicitud es como un uniforme de Hansip, como HT (Handy Talkie), como una batalla por la seguridad de Hansip, luego en ese momento faltan los asientos, sí, lo digo todo», dijo «, dijo

Esperaba que las aspiraciones de los ciudadanos fueran realmente registradas y serían enviadas de inmediato porque después de la visita fue contactado de inmediato por el secretario personal de Gibran para registrar las cosas que los residentes necesitan.

«Esta mañana a las 08.00 WIB, yo era lo mismo que el Sepri.

Durante la visita, el vicepresidente también entregó la asistencia de equipos de patrulla nocturna, como la linterna, el calentador de agua eléctrico y las necesidades de consumo en forma de azúcar y café para apoyar las actividades de los residentes.