Si ya existe el mejor, ¿para qué buscar otro?

Jacarta – Presidente General del Partido Golkar Bahlil Lahadalia subrayó que su partido seguirá apoyando al presidente Prabowo Subianto si avanzó elección presidencial 2029.

Dijo que Golkar y Prabowo habían tenido una relación estrecha durante mucho tiempo. Dijo que Prabowo era un graduado del Partido Golkar.

«Sí, Pak Prabowo también es un cuadro de Golkar, un ex alumno de Golkar», dijo Bahlil después de la cumbre del 61 aniversario del Partido Golkar en Istora Senayan, en el centro de Yakarta, citado el sábado 6 de diciembre de 2025.

Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de pantalla de Youtube de Golkar Party DPP

Según Bahlil, Golkar considera que Prabowo es la mejor figura para que su partido no busque a nadie más.

«Si ya tienes lo mejor, ¿por qué buscar otro? Lo digo simple. Soy oriental, así que lo digo como es, así es», subrayó.

Mientras tanto, en su discurso, Bahlil transmitió la decisión de la Conferencia Nacional del Partido Golkar (Munas) de este año de que Golkar continuaría apoyando al presidente Prabowo Subianto y al vicepresidente Gibran Rakabuming Raka.

«Queremos transmitir que hay dos cosas importantes en la decisión de la Conferencia Nacional. La primera es que el partido Golkar debe trabajar junto con el presidente y el vicepresidente como un partido de coalición que apoye al gobierno», dijo Bahlil.

Bahlil dijo que su partido seguirá apoyando a Prabowo durante un período no especificado.

«En qué medida se complete depende del presidente, porque esta es la decisión de la Conferencia Nacional. Si la Conferencia Nacional cambia su decisión, será nuevamente en la Conferencia Nacional», dijo.

Además, dijo que Golkar se sentía cómodo trabajando con Prabowo. Esa fue la decisión de Golkar de continuar con Prabowo.

«Nos sentimos cómodos trabajando con el presidente porque conocemos realmente al presidente, al presidente general de Gerindra, pero quizás él comprenda a Golkar mejor que yo», explicó Bahlil.

