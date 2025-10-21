Si vuelve a infringirlo, lo cerraremos permanentemente.

Martes 21 de octubre de 2025 – 16:53 WIB
Jacarta – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) mencionó hasta 112 Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) se ha cerrado debido a la violación de los procedimientos operativos estándar (SOP), por lo que se corre el riesgo de causar incidentes de seguridad alimentaria para los destinatarios. beneficio Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG).
«Hay 112 que han sido cerrados a día de hoy. De esos 112, 13 han declarado que están listos para reabrir, pero lo comprobaremos nuevamente más tarde. Entonces, si el que estuvo cerrado ayer tuvo problemas, entonces se les dará permiso nuevamente para abrir, por supuesto con la condición de que ya lo tengan. proceso de dar un título que ya se ha determinado», dijo el jefe adjunto de BGN, Nanik S. Deyang, reunido el martes después del evento de logros de un año del Ministerio Coordinador de Alimentación en Yakarta.
Nanik mencionó tres certificaciones que SPPG debe tener de acuerdo con los procedimientos operativos estándar (SOP) establecidos por el gobierno, a saber, el Certificado de elegibilidad de higiene y saneamiento (SLHS), el Análisis de peligros y puntos de control críticos (HACCP) y la certificación halal.
«Entonces también se debe obtener la certificación de agua limpia. Aparte de eso, la cocina también debe cumplir con las instrucciones técnicas, porque todavía hay muchas cocinas donde el espacio para servir aún no utiliza refrigeración, y ahora hay que refrigerarlo, porque de lo contrario, tiene el potencial de estropear los alimentos rápidamente», dijo.
Nanik afirmó que anteriormente se indicó que solo 35 cocinas tenían SLHS, esto se debió a que estas cocinas anteriormente operaban restaurantes o restaurantes y debían tener este certificado.
«Ahora el número de SPPG es 12.510. En el pasado, SLHS no era necesario, porque BGN tenía su propia estandarización, pero ahora, después de un incidente (intoxicación) tiene que haber SLHS, porque hay quienes no siguen el SOP, por ejemplo cocinándolo demasiado pronto, luego también hay quienes aparentemente no han lavado el ompreng con un vaporizador (calentador) y no lo han esterilizado después del lavado», explicó.
Nanik enfatizó que su partido tampoco dudaría en cerrar permanentemente los SPPG que aún violaran el SOP.
«Entonces, si los 112 (SPPG) anteriores se habían cerrado, hay 13 que han declarado que están listos para abrir nuevamente. Resulta que lo violarán nuevamente o algo sucederá. Eso significa que no llevan a cabo una gobernanza adecuada, por lo que cerraremos permanentemente», dijo.
Mientras tanto, el Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan (Zulhas) insistió en que el incidente de envenenamiento con MBG no era sólo una cuestión de números, por lo que la mejora de la gobernanza desde el nivel central hasta el distrital debe hacerse de manera integral.