Si utilizas matrículas extrañas, la multa equivale al precio de una moto nueva

Kuala Lumpur, VIVA— Departamento de Transporte por Carretera (JPJ) Malasia recuerda una vez más a la opinión pública el uso de matrículas de vehículos que no cumplen las normas, incluidas matrículas muy pequeñas que se dice que tienen «el tamaño de una bacteria», así como matrículas «elegantes» o extremas que hacen que los números y las letras no sean claramente legibles.

El director de aplicación de la ley de JPJ, Datuk Muhammad Kifli Ma Hassan, declaró que tales violaciones ahora estarían sujetas a medidas más estrictas en virtud del artículo 108 de la Ley de transporte por carretera de 1987. No sólo multa por exceso de velocidadlos infractores corren el riesgo de ser llevados ante la justicia.

«JPJ está tomando medidas contra el uso de matrículas falsas, ‘elegantes’ y extremadamente engañosas. Estos casos se llevarán a los tribunales y se seguirán tomando medidas firmes», dijo Muhammad Kifli citado por VIVA Otomotif de Bikersrepublik, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Explicó que la multa mínima es de 5.000 RM hasta un máximo de 10.000 RM, o alrededor de Rp. 20,7 millones a Rp. 41,4 millones.

Durante la operación, se descubrió que varias motocicletas tenían matrículas extremas, muy pequeñas y difíciles de leer para los agentes. Curiosamente, algunos conductores admiten que lo instalan simplemente «por diversión» sin darse cuenta de las graves consecuencias legales.

Muhammad Kifli añadió que esta acción es un nuevo paso de la JPJ después de obtener la aprobación de la Fiscalía y que hay casos que se han decidido en el Tribunal de Kajang y los infractores han sido multados.

Según él, las matrículas inadecuadas no son sólo una cuestión estética, sino que también pueden dificultar la identificación de los vehículos en allanamientos, accidentes o situaciones de emergencia, por lo que JPJ se niega a tolerar esta práctica.

Con multas que ahora ascienden a decenas de millones de rupias, JPJ espera que la tendencia de utilizar matrículas ilegales no se generalice en Malasia.