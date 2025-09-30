Si todavía hay reclamos, enfrentándome

Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa informó, todo el presupuesto subvención Y compensación En el año 2024 En la actualidad, el gobierno ha pagado a las empresas estatales que llevan a cabo sus tareas de distribución.

Purbaya transmitió esto en una reunión de trabajo alias Raker con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, para discutir la realización de la compensación y los subsidios en el presupuesto estatal de 2025.

«Así que hasta donde yo sé (facturación) que ya es 2024 pagar. Pero si más tarde hay afirmaciones sobre no pagar, les dijeron que me enfrentaran lo antes posible «, dijo Purbaya en el Parlamento Indonesio, Senayan, Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

En cuanto al presupuesto de subsidio y compensación en 2025, Purbaya dijo que comenzaría a pagar a partir de octubre por las facturas de los primeros trimestres e II-2025.

Donde, se observó que el subsidio y la compensación energética en 2025 alcanzaron Rp 479 billones, que incluía un subsidio energético de RP 183.9 billones, subsidios no energéticos de RP 104.3 billones y compensación de RP 190.9 billones.

«Los datos que tenemos son así, en 2025 hay algo que no se ha pagado», dijo el Ministro de Finanzas.

El gobierno del Presupuesto de Subsidio y Compensación solo puede ser llevado a cabo por el Gobierno, después de que la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo, también conocida como BPKP, se complete por el cálculo del subsidio. Posteriormente, BPKP proporcionará recomendaciones para los resultados de auditoría que necesitan el gobierno en el proceso de desembolso.

Por lo tanto, Purbaya afirmó que varias afirmaciones de SOE relacionadas con el desembolso del presupuesto de subsidio de 2024 que aún no se había pagado, ahora han sido atendidos por el equipo del Ministerio de Finanzas. Entonces, también admitió que estaba sorprendido de que hubiera una bumning que afirmó no haber recibido el desembolso de los fondos.

«El último junio (pagado) por PLN y Pertamina, por lo que debería haber sido claro. No sé por qué no han ingresado a su cuenta», dijo.

Se sabe que el presupuesto total subsidiado y de compensación a pagar por el gobierno durante 2025 ascendió a RP 479 billones, o más bajo que en 2024. Donde en 2024, el total alcanzó RP 502 billones que incluyeron un subsidio energético de RP 177.6 billones, subsidios sin energía de RP 115.1 trillones y compensación de RP. 209.3 billones.