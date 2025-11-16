Si tienes 8 millones de IDR, puedes invertir aquí.

Jacarta – Con un capital de alrededor de 8 millones de IDR o el equivalente a 500 dólares estadounidenses, los inversores ahora buscan XRP (Ondulación) como uno criptoactivos más prometedor a finales de este año.

Lea también: Los precios de Bitcoin caen a pesar de que termina el cierre de EE. UU., aquí está la explicación



Después de registrar un aumento de más del 300 por ciento en los últimos 12 meses, XRP se considera nuevamente un criptoactivo de primera línea con potencial de ganancias a largo plazo.

Los datos muestran, como se cita en IndodaxDomingo 16 de noviembre de 2025, si alguien invirtiera 500 dólares estadounidenses en XRP en 2015 y lo mantuviera hasta ahora, el valor habría aumentado a alrededor de 276 mil dólares estadounidenses o 4,6 mil millones de IDR.

Lea también: Dedi Mulyadi está emocionado de que 104 proyectos de inversión por valor de 186,29 billones de IDR entrarán en Java Occidental



Esta cifra refleja un aumento de más del 55 mil por ciento en una década, superando con creces el desempeño del índice S&P 500, que sólo subió alrededor del 223 por ciento en el mismo período.

Aunque es difícil repetir un crecimiento de esa magnitud, XRP todavía se considera atractivo debido a la estabilidad del proyecto en medio de la volatilidad del mercado de criptoactivos.

Lea también: Portavoz: Tenga cuidado con las cuentas de redes sociales en nombre de Hashim Djojohadikusumo que ofrecen inversiones



La capitalización de mercado de XRP ha alcanzado ahora los 140.000 millones de dólares (2.344 billones de rupias), lo que lo convierte en el cuarto activo criptográfico más grande del mundo.

Las políticas pro-cripto alientan el optimismo del mercado

Se dice que la victoria de Donald Trump en las elecciones de 2024 es el principal catalizador del aumento del mercado de criptomonedas de este año.

El gobierno estadounidense bajo Trump lanzó políticas como la Ley GENIUS y la Reserva Estratégica de Bitcoin, que aclararon las regulaciones y fortalecieron la legitimidad de los activos digitales.

Este sentimiento positivo también ha alentado el flujo de fondos institucionales hacia activos como XRP, que están empezando a ser considerados por fondos de pensiones, seguros y universidades.

A diferencia de los inversores minoristas, las instituciones tienden a mantener posiciones a largo plazo, creando así una mayor estabilidad de precios.

Los fundamentos de XRP se mantienen sólidos en medio de la incertidumbre global

En medio del debilitamiento del índice del dólar estadounidense (DXY) en un 8,2 por ciento desde principios de año, muchos inversores buscan coberturas alternativas contra la inflación y los riesgos geopolíticos.

XRP ofrece una solución real a través de RippleNet, una eficiente red de pagos transfronterizos con tarifas de transacción inferiores a IDR 1 por transferencia.

Ripple Labs también continúa ampliando la cooperación con instituciones financieras globales, incluso solicitando una licencia bancaria en los EE. UU. para ampliar el acceso a servicios financieros basados ​​en blockchain. Este movimiento fortalece la posición de XRP como puente entre las finanzas tradicionales y los sistemas de activos digitales.