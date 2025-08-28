Si soy un imbécil, ¡se puede reemplazar!

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto enfatizó que en Indonesia no había posiciones que no pudieran ser reemplazadas, incluida su posición como presidente.

Leer también: Prabowo mostró que la producción nacional de alimentos se elevaba a pesar de que RI fue golpeado por una larga sequía a El Niño



PRABOWO transmitió esto en la inauguración de la Asociación del Gobierno de Regencia Indonesia (APKASI) Autonomy Expo en 2025, en Ice BSD, Tangerang, jueves 28 de agosto de 2025.

«En Indonesia, te digo que no hay nadie que no sea reemplazado, nadie puede ser reemplazado, incluido el presidente de la República de Indonesia», dijo Prabowo.

Leer también: El bono del comisionado de bumn fue eliminado, Prabowo: ¡delicioso en ti, no es bueno en la gente!





Presidente Prabowo Subianto Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Recuerda a para Regente quien estuvieron presentes en el evento para trabajar correctamente de acuerdo con las reglas aplicables. Porque, el cambio de personas en la posición se puede hacer si no pueden llevar a cabo los deberes del estado correctamente, incluidos ellos mismos como presidente de la República de Indonesia.

Leer también: Prabowo dice que la eficiencia del presupuesto está en la constitución: ¡no es mi pasatiempo reducir su presupuesto!



«Si no soy cierto, si soy un imbécil, nadie no puede ser reemplazado. El regente no está bien, el regente puede ser reemplazado», explicó.

También recuerda las oficinas en Bullido seguir trabajando de acuerdo con las reglas. Prabowo solicitó que los funcionarios de bumn no sean arbitrariamente y sientan rey.

«Hay directores de bumn que se sienten como rey. Como las empresas tienen sus propias abuelas», dijo Prabowo.

Prabowo se mantuvo rápido con su compromiso de mejorar la gobernanza de Bumn al eliminar la práctica de dar prima o Tantiem al Comisionado de Bumn.

Prabowo reveló que hasta ahora muchos activos y posibles bumns estaban dispersos sin una buena gestión. A través de la consolidación de activos bajo administración y entre, Indonesia ahora tiene un poder financiero global significativo.

«Nuestra riqueza es extraordinaria. El problema es la gerencia. He demostrado, he recaudado activos de bumn en y entre el valor de US $ 1,000 mil millones. Nuestros fondos soberanos ahora pueden ser quinto en el mundo. Noruega, China, Abu Dhabi, entonces nosotros.



El presidente Prabowo inauguró el Hospital Nacional del Centro Brain Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Pero detrás de este logro, Prabowo destacó la práctica de dar a Tantiem o bonos para los comisionados de bumn que se consideraron injustos, especialmente cuando la compañía sufrió una pérdida.

«Sabes que ayer eliminé lo que era Tantiem. Aparentemente, Tantiem era holandés, lo que significa bonos. ¿Por qué no usas términos simples, bonos como esa? El que se molesta en perder tiene un bono de comisionado. Es delicioso en ti, no es bueno en la gente. ¡No, Coret!» estrictamente.