Si se prueba, la prueba de ADN de Ridwan Kamil-Lisa puede convertirse en casos de adulterio

Bandung, Viva – Casos que involucran al ex gobernador de West Java Ridwan Kamil (RK) Entonces Selegram Lisa Mariana (Lm) nuevamente atrajo la atención pública – después de que los dos lo hicieron Tes ADN Descubrir a quién hizo exactamente el padre biológico del niño Lisa Mariana.

Experto legal de la Universidad de Padjadjaran (PNO PAD), se encuentra Sulistiani dijo que la prueba de ADN en este caso no solo era una herramienta para averiguar quién era el padre biológico del niño, sino también una parte importante del proceso legal para garantizar la validez de un evento o escritura.

Según él, esta prueba de ADN es muy relevante para ver si Ridwan Kamil (RK) es el padre biológico del niño en cuestión o no.

«Esta prueba de ADN es muy importante para garantizar la verdad de los hechos legales relacionados con quién es el padre biológico del niño. En este caso, la prueba se lleva a cabo en Lisa Mariana (LM) para descubrir la relación biológica entre el niño y RK.

El experto legal de No Und también destacó la importancia de los resultados de las pruebas de ADN para determinar si había Buena contaminación En este caso. Si la prueba de ADN muestra que el RK es el padre biológico del niño, entonces no habrá ningún problema de contaminación porque la información transmitida es el hecho correcto.

«Si el RK es de hecho el padre biológico del niño, por supuesto, no hay difamación. Lo que se transmite es un hecho, no una mentira.

Sulistiani enfatizó que en el proceso legal, no solo las pruebas de ADN fueron la única evidencia. Para decidir sobre un caso, los jueces generalmente necesitan más de un pedazo de evidencia para garantizar la verdad de los eventos que ocurren.

«De hecho, las pruebas de ADN pueden ser evidencia muy fuerte, pero, por supuesto, el juez no solo considera una prueba. Por lo tanto, además de las pruebas de ADN, se necesitarán otras pruebas que puedan apoyar o fortalecer la decisión del juez en este caso», continuó.

Sulistiani también recordó que a pesar de que no había difamación si el RK era de hecho el padre biológico del niño, había la posibilidad de otros problemas legales, a saber, presunto adulterio.

Esto puede surgir si el par oficial de RK o LM siente que las acciones cometidas por una de las partes relacionadas con no autorizados o adulterio.

«Si RK o LM ya tienen un socio válido, entonces este caso puede convertirse en presunto adulterio, de acuerdo con el artículo 24 del Código Penal. En este caso, el par legítimo de RK o LM puede quejarse del problema si hay evidencia de una relación no autorizada», dijo Sulistianti.

Ridwan Kamil se sometió a una prueba de ADN en Policía de investigación criminal El jueves 7 de agosto de 2025, se relacionó con informes de supuestos casos de difamación que propuso a la celebridad de Lisa Mariana.

Kang Emil, el apodo de Ridwan Kamil, admitió que esta prueba de ADN fue su iniciativa de partido.

«Entonces, tomamos la iniciativa para (el problema) no avanzar, de modo que estaba completa para que la comunidad no fuera tratada con cosas que no necesitaban ser utilizadas como consumo público», dijo en el edificio de la Unidad de Investigación Penal

Reveló que había presentado la solicitud para la prueba de ADN al investigador de la Dirección de la Ley Criminal (DittipidSiber) Bareskrim Polri. Al final, la prueba se realizó hoy. «Hoy estoy presente para llevar a cabo obligaciones legales sobre órdenes legales», dijo.

Kang Emil también espera que esta prueba de ADN dé la verdad sobre la acusación de que la hija de Lisa Mariana con la CA inicial es su carne y sangre. «Esperemos que esta prueba sea la respuesta a lo que hemos estado luchando», dijo.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung