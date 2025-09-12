Si se procesan nuestras condiciones completas

Yakarta, Viva – Ministro de Comercio (Ministro de comercio) Budi Santoso dijo el Ministerio de Comercio (Ministerio de Comercio) Listo para procesar la aprobación de la importación (PI) para los últimos productos Manzana, iPhone 17 serie.

Según él, si la compañía de tecnología puede satisfacer todos los requisitos, el Ministerio de Comercio se procesará inmediatamente.

«El punto es si de acuerdo con el procedimiento, sí lo procesamos», dijo Budi en Yakarta, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Explicó que los requisitos para la aprobación de la importación no solo se aplican a Apple, sino a todos los productos de importación.

Uno de los requisitos para obtener un permiso de importación es obtener una recomendación del ministerio técnico o relacionado.

«El principio es cualquier importación, cualquier importación requiere recomendaciones del ministerio técnico siempre que se hayan completado los requisitos, ingrese, sí, procesamos», dijo.

Anteriormente informó, el Ministerio de Industria (Kemenperin) declaró que el último producto de Apple, la serie iPhone 17, podría comercializarse en Indonesia a principios de octubre de 2025.

Jefe del Centro para aumentar el uso de productos nacionales (P3DN) del Ministerio de Industria, Heru Kustanto declaró que esto se debió a que Apple había presentado previamente un archivo para obtener un certificado de nivel de componentes nacionales (Tkdn) Serie iPhone 17, y afirma que el certificado se publicará el jueves por la noche.

Después de obtener un certificado TKDN del Ministerio de Industria, HERU explicó que Apple debe embolsar una autorización de marketing del Ministerio de Comunicación y Digital (Kemenkomdigi) y la aprobación de la importación (PI) del Ministerio de Comercio (Ministerio de Comercio).

Apple está comprometido a aumentar el valor de la inversión en Indonesia. La fábrica de proveedores de Apple ha comenzado a construirse en Batam, donde el vendedor suministrará el 65 por ciento de las necesidades de aire en todo el mundo.

La inversión tiene un valor de US $ 1 mil millones o RP16 billones, con el potencial de creación de empleo de hasta 2,000 personas. La inversión continuará siendo impulsada hasta que pueda alcanzar los US $ 10 mil millones. La fábrica de proveedores está dirigida a completarse a principios de 2026.