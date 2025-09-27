Si se elimina el actor principal, participe en la caída

Yakarta, Viva – miembros ley Criminal de la Universidad de Riau, Erdianto Effendi, dio una explicación teórica del estado legal de los acusados ​​después de dar abolición Al ex ministro de comercio Dejó a Tom. Esto se reveló en el juicio del caso importaciones de azúcar quien atrapó a ocho fiestas privadas

El asesor legal Hotman Paris comenzó el examen con una pregunta fundamental con respecto a las consecuencias legales de la abolición.

«Casi todos los académicos de leyes, los profesores de derecho en Indonesia preguntan, Tom Lembong tiene abolición, cómo es que, esto no se participa, usted no sabe el actor principal, cómo es que el fiscal no lo hace. Según el Código de Procedimiento Penal, el Fiscal tiene la autoridad para revocar la acusación», dijo Hotman en el juicio, el viernes 26 de septiembre de 2025.

El experto en derecho penal Erdianto Effendi explicó la diferencia fundamental entre la amnistía y la abolición. «El principio es realmente así, señor, en teoría, si la amnistía perdona a los perpetradores. Si la abolición, en realidad elimina los hechos», explicó Erdianto.

Hotman luego enfatizó la lógica legal fundamental. «No hay forma de participar si no hay actor principal. ¿Verdad?» Preguntó Hotman. Erdianto confirmó: «Sí».

Hotman hizo la pregunta clave con respecto a las consecuencias teóricas si se consideraba que los actores principales no cometían un acto ansioso. «Si en un acto criminal, los actores principales se consideran no existentes. ¿Sigue allí?» Preguntó Hotman. Erdianto respondió: «No sigue su significado». Hotman se aseguró, «¿Ven a eliminar?» Erdianto enfatizó: «Sí, si realmente no lo hay».

Erdianto luego explicó la consistencia de la teoría del derecho penal. «Entonces, en teoría del derecho penal, si los principales actores en el elemento de la Ley contra la ley han sido eliminados, no se considera allí. Entonces también toma así, en teoría del criminal general, ¿eh?» Preguntó Hotman. Erdianto confirmó: «En general, sí».

Pero Erdianto recordó la complejidad de su aplicación en casos concretos. «Pero en el caso de Tom Lembong es diferente, señor», dijo Erdianto, insinuando la necesidad de una lectura detallada de la decisión de abolición dada.

El intercambio de opiniones entre Hotman Paris y los expertos en derecho penal reveló los argumentos legales en los que los defensores se basaron. Según la lógica construida, con la abolición del proceso legal contra Tom Lembong a través de la abolición, la acusación debería haber participado en las ocho partes privadas también perdió su base legal.

Este ensayo en curso continúa probando la consistencia de la aplicación de la ley en casos de importaciones de azúcar que se han estado funcionando en los últimos años. Se espera que la presencia de expertos en derecho penal de la Universidad de Riau proporcione la iluminación legal para el panel de jueces para decidir el caso.

Tom Lembong fue sentenciado a 4.5 años de prisión, pero el 1 de agosto de 2025, el presidente Prabowo Subianto le dio la abolición a través del decreto presidencial número 18 de 2025, lo que resultó en un proceso legal contra él. Mientras tanto, el proceso legal contra el sector privado continúa.

El sector privado en este caso fue acusado de un artículo sobre «participante» (artículo 55 párrafo (1) del Código Penal 1), no como el actor principal. La esencia de la acusación del fiscal es que se considera que los acusados ​​privados aprovechan la Ley contra la ley cometida por los principales actores, a saber, Tom Lembong.