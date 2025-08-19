Si realmente tiene un impacto negativo, solo bloqueado

Yakarta, Viva – El Ministro de Empoderamiento de Mujeres y Protección Infantil (PPPA) Arifah Fauzi declaró mucho aliento del público para que el juego RaBlox obstruido.

Arifah también apoya bloqueo Si es muy inquietante o de impacto negativo en los niños. Sin embargo, si aún se puede solucionar, según él será mucho mejor.

«Tal vez si aún se puede solucionar, se puede mejorar, será mejor. Pero si ya se considera muy inquietante y negativo, es mejor estar cerrado o bloqueado. Pero veremos primero», dijo Arifah a los periodistas del Complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, martes 19 de agosto, 2025.

Arifah destacó algunos impactos negativos, uno de los cuales los niños que juegan los juegos de Roblox tienden a ser flojos y olvidan el tiempo.

«Especialmente para los niños, sí. Porque si los vemos olvidar las otras actividades porque está enfocado en el juego», dijo.

Por otro lado, también evaluó que el elemento de violencia en el juego de Roblox es muy peligroso para los niños.

«Oh, sí, si algo que tiene un impacto en causar violencia es muy peligroso. Porque nuestros hijos a veces no son sabios al usar gadgets», explicó Arifah.

Arifah también enfatizó que su partido todavía estaba realizando una evaluación de este juego de Roblox junto con el Ministerio de Comunidades y Kemendikdamen.