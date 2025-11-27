VIVA – Eva Manurung sarcasmo Inara Rusli que actualmente es un tema candente de conversación en el ciberespacio con respecto a imágenes de CCTV de presunto adulterio con Insanul Fahmi. Inara, de quien se dice que tuvo un matrimonio no registrado con Insanul, fue sorprendida teniendo relaciones sexuales en su casa y fue captada por las cámaras de vigilancia.

Respondiendo a esto, madre. VirgoEva Manurung, pronunció una fuerte sátira que inmediatamente llamó la atención del público. Para él, lo principal que se destaca no es sólo la circulación de las imágenes de las cámaras de seguridad, sino cómo se llevan a cabo determinadas acciones en los lugares considerados más sensibles, es decir, el hogar. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



La madre de Virgoun, Eva Manurung.

«La cuestión es que si quieres hacer algo, no te quedes en casa. Si tienes hijos, sal afuera. Hay hoteles, apartamentos, ya sabes», dijo Eva Manurung cuando se reunió en Cibubur el jueves 27 de noviembre de 2025.

Esta declaración surgió en respuesta al tema de las grabaciones de CCTV, que ahora se está convirtiendo en un tema de discusión generalizado. Eva cree que el hogar debe ser un espacio seguro y limpio frente a acciones que tengan el potencial de empañar la dignidad de la familia. Además, todavía hay niños.

Luego Eva contó cómo se enteró de la noticia. En ese momento se encontraba en el set de un videoclip. Pensó que la noticia era sólo un engaño.

«En realidad, estuve allí, todavía tenía prejuicios, ¿qué es esto? Nora (Inara), esto es un hoaka como ese», dijo.

Sin embargo, estas dudas se convirtieron en shock cuando sus amigos comenzaron a explicarle que esta información no era sólo un rumor. “

«Eso es lo que me hizo convulsionar… me temblaban las manos», dijo Eva.

También admitió que la presión mental le obligó a recibir inyecciones de vitamina C.

«Hasta que termine, cuáles son las inyecciones para que no me caiga», dijo.

Cuando se le preguntó sobre las imágenes virales de CCTV, Eva decidió tener cuidado. No quería sacar sus propias conclusiones.

«No lo sé con certeza», dijo.

Luego explicó que la casa que fue el origen de la conversación era en realidad la casa de Virgoun. Se instala CCTV para monitorear a los niños. Por lo tanto, dijo, todavía se puede tener acceso a las grabaciones. Sin embargo, se negó a especular más sobre quién filtró la grabación.