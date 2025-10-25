Si quieres estar en una habitación cerrada.

Jacarta – Exjefe de la Agencia Gubernamental de Comunicaciones (Bakom), Hasan Nasbidestacando estilos de comunicación Ministro de Finanzas Antiguo Se considera que Yudhi Sadewa insulta con demasiada frecuencia a otros funcionarios. Según él, este tipo de patrón de comunicación tiene el potencial de debilitar la solidez del gobierno.

«Si hablamos en el contexto del gobierno, los miembros del gabinete, los miembros del gobierno no pueden continuar intercambiando puñaladas en público. Porque eso debilitará al gobierno», dijo Hasan a través de su YouTube personal, citado el domingo 26 de octubre de 2025.

Advirtió que los ataques entre funcionarios en espacios públicos podrían en realidad tener un impacto negativo en la imagen del gobierno.

«Si queréis pelear en una habitación cerrada, queréis corregiros unos a otros, queréis enojaros unos con otros, queréis debatir, queréis lucirse en una habitación cerrada. Pero si es en un espacio abierto, luego entretendremos a la gente a la que no le gusta el gobierno», explicó.



Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa.

Hasan cree que si se permite este tipo de situación, el público podría ver al gobierno como un grupo que se enfrenta fácilmente entre sí y que no es sólido.

«Por ejemplo, un ministro pelea con el gobernador, tal vez hoy lo veamos como un entretenimiento. Pero con el tiempo la gente verá esto como una insolidaridad del gobierno», dijo.

«De hecho, la solidez del gobierno es muy importante. La consolidación del poder es muy importante», subrayó.

Hasan cree que las diferencias de opinión sobre las políticas públicas siguen siendo normales, siempre y cuando no se desanimen mutuamente.

«Está bien si se habla de políticas y demás. Pero si los funcionarios se debilitan entre sí, será un desastre», afirmó.

Finalmente, reiteró que las diferencias de opinión no deben volver a mostrarse al público. Porque, a largo plazo, podría debilitar la confianza pública en el gobierno.

«A largo plazo, el público sentirá: ‘Ah, este gobierno es fácil de dividir. Es fácil enfrentar a los gobiernos entre sí, es fácil de ver’.