Si quieres adorar de manera más óptima en el mes de Ramadán, ¡hagamos estos 5 preparativos a partir de ahora!

Jacarta – Mes Ramadán Es un momento especial para que los musulmanes mejoren y mejoren la calidad del culto. Siempre se espera su presencia porque es el mejor momento para frenar los deseos, aumentar las buenas obras y acercarse a Allah SWT.

Para que el Ramadán no quede sin significado, se necesitan preparativos maduros desde antes mes santo llegar. Aquí hay cinco preparativos importantes que se deben hacer antes del mes de Ramadán para que la adoración se pueda llevar a cabo de manera más óptima y decidida.

Resumiendo del sitio web de MUI, viernes 9 de enero de 2026, estos son los preparativos que deben realizarse antes de ingresar al mes sagrado del Ramadán.

1. Preparación de conocimientos

Una buena comprensión del Ramadán es la base principal para realizar correctamente el culto. Se anima a los musulmanes a volver a aprender la ley del ayuno, sus pilares y condiciones, así como práctica-prácticas recomendadas durante el mes santo. Con suficiente conocimiento, el culto realizado no sólo es jurídicamente válido, sino también de máximo valor.

2. Preparación del espíritu y dominio propio

Al acercarnos al Ramadán, es importante entrenarse para acostumbrarse a hacer cosas buenas y abandonar las que no son útiles. Acostumbrarse a las prácticas de la sunnah, proteger la lengua y evitar actos inmorales ayudará a desarrollar la preparación mental y espiritual. Los buenos hábitos que se inculcan desde el principio serán más fáciles de mantener durante el Ramadán.

3. Preparación física

La salud corporal desempeña un papel importante a la hora de favorecer el buen desarrollo del ayuno. Mantener la dieta, organizar el tiempo de descanso y reducir las actividades demasiado agotadoras son partes importantes de la preparación. Con una excelente condición física, el culto durante el Ramadán se puede llevar a cabo de manera más solemne y consistente.

4. Preparación de activos

Ramadán es sinónimo de un estímulo cada vez mayor para dar limosna y compartir con los demás. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente la planificación financiera antes del Ramadán. Reservar una parte de tu fortuna para limosnas e infaq desde el principio hará que sea más fácil llevar a cabo la caridad social sin perturbar las necesidades básicas diarias.

5. Elaboración de objetivos de superación personal

Para que el Ramadán traiga un cambio real, es necesario establecer objetivos para alcanzar el culto. Estos objetivos pueden incluir aumentar la intensidad de la lectura del Corán, mantener la coherencia en las oraciones vespertinas o mejorar la moral en la vida diaria. Con objetivos claros, el Ramadán se convierte en un impulso para evaluar y mejorar la propia calidad.