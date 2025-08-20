`Si Occidente critica, significa que está haciendo todo lo correcto ‘







Roman Babushkin, carga de d`affaires en la embajada rusa en Nueva Delhi, El miércoles, celebró una conferencia de prensa para discutir las relaciones de India-Rusia y los aranceles impuestos por Estados Unidos sobre la compra de petróleo crudo ruso por la India.

Criticando bruscamente a la decisión de Washington de imponer aranceles, junto con la presión presionada en Nueva Delhi con respecto a sus importaciones de petróleo de Rusia, Babushkin calificó las medidas «injustificadas y unilaterales», informó ANI.

Sus comentarios se produjeron cuando el ministro de Asuntos Externos, S Jaishankar se embarcó en una visita a Moscú el martes para copresidente la Comisión Intergubernamental Rusia-India (IRIGC).

Dirigiéndose a la prensa en Delhi, declaró Babushkin, «Si los bienes indios enfrentan dificultades para ingresar al mercado estadounidense, el mercado ruso está dando la bienvenida a las exportaciones indias».

Con respecto a las repetidas llamadas de los Estados Unidos para India Para reducir sus importaciones de petróleo ruso, Babushkin comentó que Rusia es el mayor productor de petróleo, y India es el mayor consumidor.

“Cualquier tipo de acción unilateral conduce a interrupciones en las cadenas de suministro, un desequilibrio en las políticas de precios y la desestabilización de los mercados globales, poniendo en peligro la seguridad energética de los países en desarrollo. Hipotéticamente, si India rechaza el petróleo ruso, no conducirá a la igualdad de cooperación con Occidente porque no es la naturaleza occidental, como se demuestra en los últimos años. injustificado y unilateral «, dijo.

Cuando se le preguntó sobre la declaración hecha por el asesor comercial de EE. UU. Insta a India a dejar de comprar Petróleo ruso Para evitar aranceles secundarios, Babushkin expresó su confianza en que Nueva Delhi no se inclinaría ante tal presión.

«Si Occidente lo critica, significa que está haciendo todo bien … No esperamos que suceda (India detiene las importaciones de petróleo rusos). Entendemos las circunstancias desafiantes que enfrenta la India. Esta es la verdadera asociación estratégica que estamos disfrutando. Pase lo que sucede, incluso en la cara de los desafíos, estamos comprometidos a resolver cualquier problema … la llamada telefónica reciente desde el presidente de PM Modi Ji, donde compartió información sobre los desarrollos recientes en el desarrollo de la India. Somos capaces de encontrar cualquier solución para la satisfacción mutua.

Babushkin también señaló que a pesar del tema continuo de las sanciones, el comercio bilateral entre Rusia Y la India ha estado creciendo, informó ANI.

«Hemos enfrentado este problema de sanciones durante muchos años, pero nuestro comercio ha crecido. En los últimos años, nuestro comercio ha aumentado siete veces», agregó.

Mientras tanto, en Moscú, Jaishankar está copresidiendo el Rusia-India IRIGC, una plataforma clave para la cooperación bilateral en el comercio, la energía, las finanzas y la defensa. Babushkin enfatizó la importancia de la visita de Jaishankar, describiendo a IRIGC como el «mecanismo principal de la cooperación rusa-india».

«Actualmente, el Dr. Jaishankar, el Ministro de Asuntos Externos, está en Rusia para copresidente el IRIGC hoy, el 20 de agosto. Nuestra reunión es muy oportuna. Estamos apoyando a nuestros dignatarios en sus discusiones. Mañana, el Dr. Jaishankar se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov», dijo Babushkin.

También enfatizó la importancia del IRIGC, señalando: «IRIGC es el principal mecanismo para la cooperación práctica rusa-india.

El IRIGC se alterna entre Moscú y Nueva Delhi, y la agenda de este año, según Babushkin, cubrirá «comercio, inversiones, cooperación financiera, cooperación energética, energía nuclear, cultura, infraestructura, etc.»

«Al margen, se lleva a cabo un foro de negocios bilateral, co-anfitrión por el Consejo de Negocios del Gobierno de Moscú sobre cooperación con la India y el FICCI de la India. Mirando hacia el futuro, señaló Babushkin,» Entre los compromisos futuros se encuentra la Cumbre SCO en China. Hay informes de que nuestros líderes también planean reunirse allí. Otros intercambios de delegación son muy intensos «, agregó.

El diplomático ruso también mencionó que el presidente Vladimir Putin había felicitado al primer ministro Narendra Modi por el Día de la Independencia de la India, expresó su condolencia por las devastadoras inundaciones en Cachemira y compartió detalles de su reciente conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

(Con entradas ANI)





