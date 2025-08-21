Si no se come, luego es un desperdicio

Yakarta, Viva – Presidente del Parlamento indonesio, Señora. Apelar bocadillo o bocadillos proporcionados durante la reunión Miembro de DPR gastado. Insiste en alimentar Será un desperdicio si se desperdicia.

Leer también: Los miembros del DPR obtienen una asignación de la Cámara de Rp50 millones, Puan dijo que había sido bien revisado



«Si no se come, no se vuelva innecesario y si se come, debe gastarse para que no sea un desperdicio», dijo Puan a periodistas en el complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

Por otro lado, Puan también siempre recordó que los bocadillos proporcionados en la reunión del DPR no son excesivos. Citó tres tipos de comida era suficiente para ser proporcionado en una reunión.

Leer también: Prabowo apunta a la economía de la República de Indonesia a crecer un 5,4% en 2026, Puan Maharani: aún realista





Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

«Sí, siempre apelo que cada reunión de alimentos servida no sea excesiva. Pero se puede ajustar según las necesidades. Por lo tanto, debería ser que en cada reunión de alimentos preparó los bocadillos generalmente consisten en tres tipos», dijo Puan.

Leer también: Habiburokhman sugirió una reunión en el DPR, solo agua, sin usar bocadillos



«Y si entonces cada reunión se reemplaza porque la persona es diferente, por lo que no puede ser reemplazada», concluyó.

Anteriormente, el presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman, sugirió que no había merienda ni refrigerio en una reunión de miembros del Parlamento. Dijo que era suficiente con agua si el legislador celebró una reunión.

Porque, dijo, muchos bocadillos o bocadillos que no están acostumbrados en una agenda de reunión en el Parlamento.

«En mi opinión, solo agua. Así que la reunión es solo agua. El agua es suficiente», dijo Habiburokhman a periodistas en el complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 21 de agosto de 2025.

El político del Partido Gerindra dio un ejemplo de que la reunión de la Cámara de Representantes III celebró tres reuniones al día. Mientras tanto, la duración de la reunión tomó dos horas.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Sin embargo, cada cambio de la reunión del refrigerio también fue reemplazado. De hecho, dijo Habiburokhman, el bocadillo aún no fue comido por miembros del DPR en la reunión anterior.

«En mi opinión, los bocadillos a veces no están bien. Como por ejemplo, nos encontramos con la reunión de tres comisiones, un día de tres reuniones. Una vez que cambias de bocadillos, reemplace la reunión a lo sumo solo duración de dos horas, reemplazamos los bocadillos nuevamente. Aunque la mayoría de los miembros no parecen comer bocadillos», dijo Habiburokhman.