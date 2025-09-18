Si no se aprueba el proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal, todos los prisioneros pueden ser gratuitos

Yakarta, Viva – Viceministro Ley (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariaj (Eddy) preguntó RPD Para aprobar inmediatamente la revisión del Código de Procedimiento Penal (KUHAP). Recordó el impacto o la implicación si Factura del código penal No se aprobó de inmediato, a saber, todos los prisioneros de la policía y la oficina del fiscal pueden ser liberados.

«Si no se ratifica el Código de Procedimiento Penal, doy un ejemplo de implicaciones, todos los prisioneros de la policía, la oficina del fiscal puede ser liberada», dijo Eddy en una reunión del Programa de Legislación Nacional (Prolegnos) en la sala de reuniones del organismo legislativo (Baleg) del DPR, Complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, jueves 18, 2025.

Eddy dijo que la detención todavía está utilizando el código de procedimiento penal que se refiere al antiguo Código Penal (KUHP).

«Porque, de hecho, fueron detenidos en función de los requisitos objetivos de detención en el Código de Procedimiento Penal, que se encuentra en el Párrafo 4 del Artículo 21, a pesar de que todavía se refiere al antiguo Código Penal», dijo Eddy.

El nuevo Código Penal entrará en vigencia a partir de enero de 2026. Eddy explicó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley perderán legitimidad al hacer esfuerzos forzados si la revisión del código de procedimiento penal no se aprueba, antes de que el nuevo código penal sea válido a principios del próximo año.

«Es decir, el 2 de enero de 2026, el antiguo código penal ya no es válido, entonces los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley perderán legitimidad al hacer esfuerzos forzados, por lo que esta es una nota para nosotros», dijo Eddy.

Anteriormente, el presidente Comisión de la Cámara de Representantes IIIHabiburokhman no descartó la posibilidad de que se cancelara el proyecto de ley sobre el Código de Procedimiento Penal (Ruu Kuhap). Eso, dijo, podría suceder si el código de procedimiento penal lograra convencer a los líderes de los partidos políticos (partidos políticos).

«Sin embargo, no se pudo aprobar el Código de Procedimiento Penal. Esto podría suceder que el Código de Procedimiento Penal podría haber logrado convencer a los líderes del Partido para cancelar la ratificación del Código de Procedimiento Penal», dijo Habiburokhman en su declaración el miércoles 16 de julio de 2025.

Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Habiburokhman en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

Dijo que la Comisión III Panja había acordado que muchas disposiciones eran reformistas. Sin embargo, Habiburokhman enfatizó que la toma de decisiones finales fue en la reunión plenaria.

Hasta ahora, la discusión del proyecto de ley del Código de Procedimiento Penal ha entrado en la discusión del equipo de formulación y el equipo de sincronización (Timus y Timsin) en la Comisión III del Parlamento Indonesio. Más tarde, Timus y Timsin realizarán una transición editorial de los artículos que se han acordado en la discusión de la lista de inventario de problemas (DIM).