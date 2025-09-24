VIVA – La FIFA está sopesando cambios importantes en el formato Copa Mundial 2030. Este discurso surgió después de que varios países sudamericanos presentaron oficialmente una propuesta para que el torneo mundial más grande de fútbol se uniera a 64 equipos.

2026 Copa del Mundo se llevará a cabo en los Estados Unidos, Canadá y México. Por primera vez, el torneo se celebró en tres países a la vez. El número de participantes también aumentó, de 32 a 48 equipos.

Sin embargo, la última propuesta hizo que la FIFA cosechara el centro de atención. Si se aprueba, Copa del Mundo 2030 Hará historia con la participación de 64 países.

La propuesta fue transmitida originalmente por el presidente de la Federación de Fútbol de Uruguay, Ignacio Alonso, en la reunión del Consejo de la FIFA en marzo pasado. La idea fue fortalecida por el presidente Conmebol, Alejandro Domínguez, durante el Congreso de la FIFA en Paraguay.

La delegación presente en ese momento incluía jefes de estado de Paraguay y Uruguay, así como funcionarios de la Federación Argentina de Fútbol. Alentaron a la FIFA a hacer de la edición 2030 una celebración de cien años de la Copa del Mundo con un formato más grande.

La Copa Mundial 2030 en sí ha causado controversia porque se llevará a cabo en tres continentes. Paraguay, Uruguay y Argentina organizarán el partido de apertura, mientras que el resto del partido se centra en España, Portugal y Marruecos.

El presidente de la UEFA y vicepresidente de la FIFA, Aleksander Ceferin, rechaza fuertemente la idea de expansión. Mencionó la adición del número de participantes a 64 equipos como «malas ideas».

El presidente Concacaf, Victor Montagliani, también criticó. «Esa no es una buena idea. Ni siquiera hemos comenzado una edición con 48 equipos. No se siente bien», dijo.

Los fanáticos del fútbol en las redes sociales no son menos ruidosos. Muchos consideran este plan para dañar el valor de calificación. «¿Por qué no se invitan a todos los países? El torneo puede ser de seis meses y la liga no necesita ser más», escribió un partidario en un sarcasmo.

Otros comentarios decían: «Esta es una Copa Mundial, no los Juegos Olímpicos».

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, trató de estar abierto a la idea. Durante el Congreso de la FIFA en mayo pasado, consideró: «Cada idea es una buena idea».

Sin embargo, Infantino también admitió que había grandes desafíos con solo 48 formatos de equipo. «Si depende de mí, la Copa Mundial puede ser seguida por 200 países. Pero, por supuesto, este es un torneo para los mejores equipos que deben pasar por calificaciones», dijo.

En el video antes de la reunión oficial, Infantino incluso dio una señal positiva. «Ahora comenzamos a trabajar juntos para hacer historia. Algo que el mundo no olvidará, porque la gente lo merece», dijo Infantino.

Por otro lado, si el discurso de 64 equipos en la Copa Mundial 2023, por supuesto, será una buena noticia para Equipo nacional Indonesia. Las oportunidades de Garuda Squad para aparecer en el torneo más grande de la Tierra serán aún mayores.

Con el creciente número de peseasa, las raciones de la FIFA para los equipos asiáticos también pueden aumentar. Esto se puede utilizar Equipo nacional indonesio máximo.

Antes de llegar a 2030, el equipo nacional indonesio en realidad todavía tiene una gran oportunidad de calificar para la Copa Mundial 206. El equipo de Garuda ha llegado en la cuarta ronda y se enfrentará a Arabia Saudita e Irak. Si gana los dos partidos, Indonesia forjará la historia de la clasificación para la Copa del Mundo