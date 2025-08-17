Si no informa una vez al mes hasta abril de 2029, la libertad condicional Setya Novanto es revocada

Yakarta, Viva – Director General de Correcciones del Ministerio de Inmigración y Correcciones Mashudi dijo Setya Novanto se revocará si la persona en cuestión no implementa informes obligatorios al centro correccional (BAPAS).

Mashudi cuando se conoció en Yakarta el domingo dijo que Setya Novanto, condenada por casos de corrupción en la adquisición de tarjetas de identificación electrónica, tuvo que informar a los Bapas más cercanos una vez al mes hasta abril de 2029. gratis gratis el sábado 16 de agosto de 2025.

«Informó a los Bapas más cercanos, también puede, a Bandung, también. Una vez al mes. (Si no), que definitivamente será revocado, si de acuerdo con las disposiciones de los dulces (regulación ministerial), la ley», dijo Mashudi.



Ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto (segunda izquierda) Foto : Antara/Ho-Look.

Mashudi explicó que Setya Novanto aceptó la libertad condicional después de pagar multas y dinero de reemplazo por las pérdidas estatales que causó en el crimen del Rasuah.

«Ha pagado a una subsidiaria, a saber, que las pérdidas estatales se han pagado para que la carta de KPK nos haya enviado, estamos obligados a procesar», dijo el director general.

Mientras tanto, el jefe de la Dirección del Sub Dirección de Cooperación Correccional, el general Rika Aprianti, dijo que desde el 16 de agosto de 2025, el estado de Setya Novanto cambió de prisioneros a clientes penitenciarios en Bapas Bandung, West Java.

«(Setya Novanto) recibió orientación del supervisor de la comunidad de Bapas Bandung hasta el 1 de abril de 2029», dijo Rika confirmó en Yakarta.

Dijo que Setya Novanto se emitió el sábado 16 de agosto, de Sukamiskin Lapas Bandung con un programa condicional, basado en el decreto del Ministro de Inmigración y Correccional el 15 de agosto de 2025 PAS-1423 PK.05.03 Año 2025.

Además de pagar multas y dinero de reemplazo, Setya Novanto también fue declarada para cumplir con los requisitos administrativos y sustantivos, a saber, un buen comportamiento, realizando activamente orientación, mostrando una reducción en el riesgo y habiendo sometido a 2/3 del período criminal.

Estos requisitos están como regulados en el párrafo del Artículo 10 (2) y el párrafo (3) del número de ley 22 Año 2022 sobre las correcciones.

Setya Novanto es un prisionero que fue sentenciado a 15 años de prisión, una multa de Rp500 millones en confinamiento de 3 meses, más la obligación de pagar un sustituto de 7.3 millones de dólares por ser corruptos comprobados en el proyecto de adquisición de tarjetas de identificación electrónica en 2011-2013.

Con respecto al veredicto, Setya Novanto inmediatamente declaró que aceptó y no apeló. Sin embargo, a mediados de 2019, a través de su asesor legal presentó una revisión (PK) a la Corte Suprema.

El miércoles 4 de junio, la Corte Suprema otorgó la solicitud de PK para el ex presidente del parlamento indonesio y redujo su veredicto a 12 años y 6 meses de prisión. La Corte Suprema también cambió la pena penal de Setya Novanto a Rp500 millones en 6 meses de confinamiento.

La Corte Suprema ayudó a cobrar un dinero de reemplazo de 7,300,000 dólares estadounidenses compensados por Rp5,000,000,000 que habían sido confiados a los investigadores de KPK y depositó Setya Novanto para que el dinero de reemplazo restante fuera RP49,052,289,803 subsidiarias 2 años en prisión.

Además, la Corte Suprema impuso crímenes adicionales en forma de revocación del derecho de Setya Novanto a ocupar un cargo público durante 2 años y 6 meses, según la persona en cuestión, terminó someterse a un período criminal. (Hormiga)