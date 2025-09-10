Si no hay indicaciones, ¡no lo invente!

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido Demócrata, Herman Khaeron dijo que las autoridades no deberían informar ni crear casos si no hubo indicaciones violación de la ley. Sin embargo, si hay indicios, Herman afirmó que apoyar la aplicación de la ley que se realizará.

Leer también: IPW Llame al informe TNI Ferry Irwandi a la policía sin posición legal



Herman confirmó esto para responder al plan. TNI que quieren informar al CEO de Malacca Project, Ferry Irwandi Después de encontrar una sospecha acto criminal.

«Si no hay indicios, no lo invente. Pero si hay indicaciones, por favor mantenga la ley en este momento», dijo Herman a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 10 de septiembre de 2025.

Leer también: Comisión de la Cámara de Representantes Insté a que el TNI explique al presunto criminal de Ferry Irwandi



Herman, quien también es miembro de la Comisión de Representantes VI, luego entregó el presunto caso penal a la policía. Él dijo, si hay indicios de violaciones, deben obtener el castigo.

«Hay un funcionario de la ley, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Leer también: El caso de secuestrar el asesinato de la ampliación del banco de bumn, los soldados tni sin escrúpulos fueron arrastrados



Previamente informó, el partido de la sede de TNI fue a la sede Polda Metro JayaLunes 8 de septiembre de 2025. Consultaron los hallazgos del presunto descubrimiento criminal llevado a cabo por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«We came to the Jakarta Metropolitan Police in the context of coordination, communication and initial consultation related to the findings of the results of patrols conducted by the TNI Satsiber ranks in the cyber room. The one who found several facts of alleged violations committed by Ferry Irwandi’s brother,» said Kapuspen Headquarters of the TNI, Brigadier General (Mar) Freddy Ardianzah, quoted en el martes 9 de septiembre de 2025.

Freddy dijo que esto se hizo como un esfuerzo para responder a la información que ha estado circulando en la comunidad, pero promoviendo los pasos legales de acuerdo con los mecanismos existentes. Sin embargo, con respecto a la información que se convirtió en el punto de presuntas violaciones de ambos ferry Irwandi no se había especificado.

«Si es necesario, es posible que lo sigan por informes oficiales. Pero, por supuesto, se decidirá después del proceso de coordinación interna y los resultados de la discusión con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», dijo.

Mientras tanto, la Policía Metropolitana de Yakarta habló sobre la llegada de las partes de la sede de TNI con respecto a la consulta con respecto a los hallazgos de la supuesta sospecha penal llevada a cabo por el CEO del Proyecto Malacca, así como el activista Ferry Irwandi.

«Quiere informar. Bueno, continuamos transmitiendo, de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional, la institución no puede informar, debe ser personal si la difamación», dijo el subdirector de la Policía Regional de Siber Metro Jaya, el comisionado adjunto de la policía Fian Yunus, martes 9 de septiembre de 2025.

Según los resultados de la consulta, los supuestos actos penales que ocurren están relacionados con la difamación de la institución. Aun así, no ha hablado mucho sobre la consulta.

«Contaminación de los buenos nombres. Institución», dijo.