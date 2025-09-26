Si no gana en Japón, Marc Márquez espera la clave del título en MotoGP Mandalika

Yakarta, Viva – Ducati Lenovo Racer, Marc Márquezenfatizó que no estaba agobiado para garantizar el título mundial MotoGP 2025 En el Circuito Motegi, Japón, este fin de semana. Aunque muy por delante de la clasificación, Márquez dijo que la oportunidad de ganar el título aún está abierta en las próximas cinco carreras, incluida la serie MotoGP Mandalika a principios de octubre.

Leer también: Eche un vistazo a la estrategia de Marc Márquez para la llave del título de MotoGP 2025 en el Gran Premio de Japoneses



Un paso más para convertirse en campeón mundial

Márquez está actualmente firme en la parte superior de la clasificación con 512 puntos, 182 puntos por delante de su hermano menor, Alex Márquez, que está en segundo lugar. Con esta ventaja, Márquez solo necesita ampliar la distancia a 185 puntos para bloquear el título mundial.

Leer también: Lorenzo se sorprendió al recordar los legendarios enfrentamientos de Rossi y Márquez



«No importa si no sucede en Japón. Todavía tenemos cinco oportunidades más al frente», dijo Márquez, citado de Crash, viernes (9/26).

Esta temporada Márquez parecía extraordinaria. Después de la temporada pasada en una moto satelital de Gresini, ahora domina con el equipo de fabricantes de Ducati con 11 victorias en la carrera principal y 14 victorias en sprint.

Leer también: Más popular: el fabricante de Ducati Alex Márquez, el momento más difícil de Marc Márquez





Celebración de Marc Márquez Ala Messi en MotoGP Misano

Dulces recuerdos en Motegi

Motegi tiene recuerdos especiales para Márquez. Este circuito japonés se convirtió en un lugar donde celebró el título en 2014, 2016 y 2018 cuando todavía estaba defendiendo a Honda. Si tiene éxito, asegurará su séptimo título en la clase MotoGP, o el noveno título a lo largo de su carrera, incluso en la clase 125CC (2010) y Moto2 (2012).

Título de controversia

Sin embargo, antes de la carrera en Japón, surgió controversia sobre cómo mencionar el número de títulos de Márquez. El informe establece que Dorna Sports, propietarios de derechos comerciales de MotoGP que ahora están controlados por Liberty Media, han preguntado a los medios japoneses que solo llama a Márquez como campeones mundiales siete veces si confirma el título en Motegi.

La carga oficial de las redes sociales de MotoGP también utiliza una narración similar, solo contando títulos en la clase MotoGP, sin ingresar un grado de 125cc y Moto2.

Respondiendo a esto, Márquez eligió relajarse. «Eso no está en mi control … por supuesto, los números son muy importantes», dijo.

Bidik mandalika

Con un rendimiento dominante y grandes oportunidades, casi nadie duda de que Márquez bloqueará inmediatamente el título. Si no en Japón, Mandalika tiene la oportunidad de convertirse en una nueva etapa de historia para la estrella española, quien nuevamente muestra su clase después de un momento difícil con Honda.