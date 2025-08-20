Si no es una semilla de die, semilla? ¿Semillas?

VIVA – Resultados de la prueba de ADN entre niños Lisa Mariana quien inicials CA y ex gobernador de West Java, Ridwan KamilFinalmente anunciado por la policía nacional Pusdokkes. Del examen, es cierto que no hay ADN de compatibilidad entre los dos. En otras palabras, CA no es un hijo biológico de Ridwan Kamil.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con el hijo de las iniciales de la hermana LM CA no tenía una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el comisionado de policía Rizki Agugg Prakoso, en la sede de la Policía Nacional el miércoles de 2025.

Lisa Mariana y Ridwan Kamil.

Sin embargo, estos resultados aparentemente se enojaron a Lisa Mariana. A través de las cargas en su Storie de Instagram, acusó el fraude en el proceso de examen.

«No dejaré que ocurra el fraude. Así que señor, no insista», dijo en un tono furioso citado desde su cuenta de Instagram @LisamarianAaa el miércoles de agosto de 2025.

Incluso reveló que anteriormente había un intento de Ridwan Kamil de solicitar la paz. Pero Lisa se negó y, en cambio, solicitó que la reunión se celebrara en su casa.

«¿Cómo pedí la paz? Solo a mi casa, estaba cansado de mi dolor de cabeza», escribió nuevamente.

Sin detenerse allí, Lisa Mariana también mencionó que, aunque los resultados de la prueba de ADN anunciada podrían declararse negativas, según ella todavía habría responsabilidad en el más allá.

«Responsabilidad en el más allá, señor», dijo Lisa.

También se negó a considerar los resultados de esta prueba como final. Lisa prometió desmantelar todo el supuesto fraude hasta el final. Incluso en un tono cínico, cuestionó los hechos.

«Esto no es final, desmantelamos lo mismo que lo mismo, no dejes que haya trampa aquí. Dijo en voz alta.