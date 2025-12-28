Si les das cebo, pescado…

Jacarta – El mundo del entretenimiento vuelve a estar ocupado con noticias de la cercanía del TikToker Yusman Kusuma, o como familiarmente se le conoce. Yukacon la celebridad Julia Prastini o Navidad.

Después de que se discutiera ampliamente el tema de que los dos supuestamente tenían una relación ilícita, Yuka finalmente abrió su voz. Confirmó que el hombre de la foto viral que fue visto abrazando a una mujer en un auto era él. ¡Vamos, desplázate más!

«Ese soy yo», dijo Yuka en un podcast con el doctor Richard Lee, citado el domingo 28 de diciembre de 2025.

Esta foto surgió por primera vez al público después de que Aliyah Balqis o Aya la revelaran a través de las redes sociales. En la foto, Yuka parece estar sentada una cerca de la otra y mostrando cercanía física con Jule. De hecho, Jule apoyó su cabeza en el hombro de Yuka y mostró el afecto entre ellos.

Este momento también generó especulaciones de que existía una relación especial entre Yuka y Jule.

Al responder a la foto íntima, Yuka dio una explicación que desató diversas reacciones del público. Dijo que la situación ocurrió debido a la tentación.

«Si le das un cebo a un pez, sí, definitivamente lo tomarán. Además, yo soy soltera y él está divorciado, eso es todo», dijo Yuka.

La confesión de Yuka hace que Aya, de quien anteriormente se decía que tenía una relación cercana con Yuka, se sienta aún más traicionada. Aya admitió que quedó devastada cuando descubrió que su mejor amiga era la tercera persona en la relación que tenía.

Incluso dijo que experimentó un trauma al abrir su corazón nuevamente después del incidente.

«Oh, es la ‘era de las mariposas’ otra vez jajaja, estás loca», dijo Aya, en un vídeo viral.

«Ojalá estés feliz», añadió.

Aunque ella misma se admitió en la foto, Yuka todavía insistió en que ella y Jule eran solo amigas. Sin embargo, esta declaración no fue suficiente para reducir la cuestión de su cercanía que sigue circulando entre el público.

Por otro lado, se sabe que la propia Jule se divorció de su marido, Na Daehoon, el 3 de diciembre de 2025. El proceso de divorcio, que se decidió en verstek en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, significó que la custodia de sus tres hijos recayó en Daehoon.

Sin embargo, Jule todavía tiene derecho a conocer a sus hijos. El divorcio también estuvo relacionado con rumores de infidelidad que habían surgido y se habían convertido en un tema de conversación generalizado en el ciberespacio.