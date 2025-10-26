Si le dicen que informe por qué, es una pérdida de tiempo.

Yogyakarta, VIVA – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad MD Mahfud manifestó que estaba listo para ser citado por la Comisión de Erradicación Corrupción Proporcionar información sobre acusaciones de presupuestos de proyectos inflados. coche rápido Yakarta-Bandung, Whoosh.

«Sí, estoy listo para ser llamado. Si me llaman, vendré. Si me dicen que informe, ¿qué haré? Es una pérdida de tiempo», dijo Mahfud cuando se reunió en el Complejo Sasana Hinggil Dwi Abad, Alun-alun Selatan, ciudad de Yogyakarta, el domingo.

Así lo transmitió Mahfud en respuesta a un comunicado. kpk quien nuevamente lo animó a denunciar oficialmente presuntos hechos delictivos de corrupción en el proyecto.

Mahfud afirmó que nadie tenía la obligación de presentar un informe a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y, a la inversa, la agencia anticorrupción no tenía derecho a presionarlo para que informara.

«Él (KPK) no tiene derecho a presionar para que se publique este informe. La gente no tiene la obligación de informarlo», dijo.

Según Mahfud, la información se trata de acusaciones. aumentar o el presupuesto inflado para el proyecto del tren de alta velocidad Whoosh ya lo conocía la Comisión para la Erradicación de la Corrupción antes de revelarlo al público.

«La gente a la que informé, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, ya lo sabía. Porque antes de hablar, ya estaba ocupada, ¿no? Sólo hablé porque ya estaba ocupada», dijo el ex presidente del Tribunal Constitucional.

Mahfud dijo que las partes que deberían ser convocadas por el KPK son las personas que hablaron primero y tenían datos sobre el proyecto del tren de alta velocidad.

«La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) debería haber convocado a las personas que hablaron anteriormente, hay muchos, los que tienen datos y los perpetradores. Soy sólo un registrador», dijo Mahfud.

Cuando se le preguntó sobre su opinión sobre el estado del proyecto del tren rápido, Mahfud bromeó. «Sí, zas, zas, zas», dijo mientras se reía.

Mientras tanto, en cuanto a los planes de negociación del Gobierno de Indonesia con China para discutir la deuda del proyecto Whoosh, Mahfud considera que este paso es necesario.

«Sí, hay que negociar, ¿verdad? ¿Qué quieres si es así? No puedo pagar, no tengo dinero, así que negocia. Así es, ¿no? Esa es la manera de negociar. Adelante», dijo.

Anteriormente, Mahfud MD en un vídeo subido al canal oficial de YouTube de Mahfud MD el 14 de octubre de 2025 reveló acusaciones de actos criminales de corrupción en forma de inflación presupuestaria (aumentar) en el proyecto del tren de alta velocidad Yakarta-Bandung.

Dijo que el costo de construcción por kilómetro en Indonesia alcanzó los 52 millones de dólares, mientras que en China fue sólo de entre 17 y 18 millones de dólares.

Sobre la base de esta declaración, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción emitió el 16 de octubre de 2025 un llamamiento para que Mahfud informara oficialmente la acusación.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, confirmó entonces que la agencia anticorrupción estaba abierta a recibir datos adicionales de Mahfud para su posterior estudio y análisis.

«Gracias por la información inicial, y si el profesor Mahfud tiene datos que luego puedan enriquecer el KPK, entonces estaremos muy abiertos a estudiarlos y analizarlos», dijo Budi en el Edificio Rojo y Blanco del KPK, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025. (Ant)

