Si la gente critica, las personas protestan, simplemente acepta

VIVA – Políticos de PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitalokadar un mensaje estricto a todos los miembros RPD y el gobierno en términos de recibir críticas y sugerencias de la comunidad. Esto fue transmitido por Rieke en el momento del Funeral Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea (OJOL) que fue víctima de la tragedia durante una manifestación en Yakarta.

Su presencia en el Bivak Karet TPU, Central Yakarta, no solo para presentar sus últimos respetos, sino también para transmitir puntos de vista sobre varios temas que el público está siendo muy discutido. En esta ocasión, Rieke enfatizó que las críticas de la comunidad eran muy importantes y necesitaban ser aceptadas por los funcionarios estatales, incluidos los miembros del DPR. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Si la gente critica, las personas protestan, simplemente lo aceptan. Esto significa que, en mi opinión, me disculpo por no tener la intención de patrocinar porque, desde los resultados hasta el campo, las condiciones no están bien. Los altos despidos y problemas en el país realmente deberían responder. Si trabajamos, podemos optimizar, las personas no estarán enojadas.

Según Rieke, debido a que había jurado las Escrituras, apeló a los funcionarios estatales que respondieran mejor a las críticas. Rieke se dio cuenta de que al llevar a cabo sus deberes, él y sus colegas en la Legislatura siempre deben escuchar la voz de la gente, porque al final, fueron elegidos para luchar por los intereses de la gente.

«Creo que como miembro del DPR, juramos usar las Escrituras. Así que respondamos a las críticas con mejores gestos, porque la gente solo quiere vivir más factible», dijo.