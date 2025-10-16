Si la economía indonesia alcanza el 7 por ciento, Airlangga confía en que Danantara ‘volará’

Jacarta – Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto destaca su papel estratégico Danantara Indonesia es muy importante para impulsar crecimiento económico Indonesia alcanzará el objetivo del 8 por ciento.

Así lo afirmó Airlangga en el evento ‘1 año de gobierno de Prabowo-Gibran: optimismo sobre el crecimiento económico del 8%’, que se celebró en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta.

Incluso creía que la posición de Danantara lo haría ‘volar‘ cuando la posición del crecimiento económico nacional ha alcanzado el rango del 6-7 por ciento.

«Tenemos que crecer entre un 6 y un 7 por ciento, y esperamos que en ese año Danantara ya no esté en la pista, sino que comience a volar. Así que esta es la clave», dijo Airlangga, el jueves 16 de octubre de 2025.



Ministro coordinador Airlangga en el evento del primer año del gobierno de Prabowo-Gibran

Gobierno El propio Airlangga admitió que se había fijado como objetivo que el crecimiento económico nacional en 2026 alcanzara el 5,4 por ciento, ligeramente por encima del objetivo del 5,2 por ciento para 2025.

A partir de este objetivo, Airlangga cree que la inversión y el comercio, también conocido como exportación-importación, serán una de las claves para contribuir al crecimiento económico nacional.

Por lo tanto, el gobierno seguramente fomentará estos dos aspectos, por ejemplo mediante el desarrollo de Zonas Económicas Especiales (KEK), que se han construido intensamente en los últimos años.

«El níquel ha logrado aumentar una de nuestras historias de éxito, donde en 2016 las exportaciones ascendieron a sólo alrededor de 4 mil millones de dólares y aumentaron a 30 mil millones de dólares el año pasado. Así que, por supuesto, uno de los componentes del crecimiento económico es la inversión y la exportación-importación», dijo Airlangga.

Sin mencionar una serie de otros programas estratégicos que también ha lanzado el gobierno para apoyar el crecimiento económico nacional. Por ejemplo, el programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) para la Cooperativa de Subdistrito/Aldea Roja y Blanca (KMP).

«En las aldeas, en los últimos 10 años el presupuesto fue de 1.000 millones de IDR. Pero con la cooperativa roja y blanca, el presupuesto se cuadriplicará hasta alrededor de 4.000 millones de IDR. Por supuesto, con el dinero que circula tanto de la cooperativa roja y blanca como de MBG, esto creará un nuevo ecosistema, incluidos los vendedores de ese sector», dijo.