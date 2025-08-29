Si la ciudad es turbulenta, la economía puede detenerse

Yakarta, Viva – Vicepresidente de RI 10 y 12, Jusuf kalla Alias ​​JK pidió a todas las partes que se abstengan y mantuvieran el estado de la nación de forma segura bajo control.

Esto fue revelado por Jusuf Kalla en respuesta a la condición de la nación que estaba agitando el impacto de la muerte de uno de los taxistas de motocicletas en línea (ojol) Como resultado de ser atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote.

Porque, si esto es generalizado, tendrá un impacto directo en la vida de los indonesios.



La masa de manifestantes ingresó a la policía del metro

«Si la ciudad es turbulenta como esta, entonces la vida económica se detendrá. Esto puede ser larga», dijo Jusuf Kalla en su declaración, el viernes 29 de agosto de 2025.

Jusuf Kalla también le pidió a la policía que intentara tomar medidas enérgicas contra los miembros involucrados en el incidente o la parte que causó la muerte de Affan Kurniawan.

«Esperemos que esto se pueda transmitir bien que todo culpable se le deba dar una acción acorde y dura», dijo.

«Ciertamente entendemos los sentimientos de los conductores de Ojol cuyos amigos mueren. Pero si la ciudad continúa, entonces el trabajo del problema puede causar sus ingresos se reducirá y ciertamente resultará en su vida», agregó.

También entrega un mensaje específico para oficina así como representantes de las personas para abstenerse y filtrarse en cada discurso y acción.

«Esta es una gran lección. Funcionarios, miembros del Parlamento para abstenerse. No solo hablar con quién puede insultar y dañar a la gente», dijo Jusuf Kalla.

El resto, le recordó al gobierno que mantenga conjuntamente condiciones propicias. Jusuf Kalla está preocupado, si sucede continuamente afectará la vida de todas las partes.



El personal de TNI de los Marines y Kostrad se reunieron con los manifestantes frente a Mako Brimob

«Esperamos que el gobierno pueda tomar buenas políticas para la comunidad. Debe escuchar las quejas y aspiraciones de la comunidad y proteger a la comunidad», concluyó.

Sin embargo, Jusuf Kalla también expresó sus condolencias por la muerte de Affan Kurniawan después de ser golpeado por Rantis Brimob.

«En las circunstancias de hoy, por supuesto, transmitimos un profundo dolor por la muerte de Affan Kurniawan», dijo.