VIVA – Muchos fanáticos del fútbol deben conocer la historia de las nubes de cenizas volcánicas que frustraban la transferencia Robert Lewandowski a Blackburn Rovers. Pero quién hubiera pensado, el legendario delantero polaco estaba muy cerca de Manchester United.

«Para el Manchester United, he decidido y dije que sí», dijo Lewandowski a BBC Sport.

«Quiero unirme a Manchester United, quiero conocer Sir Alex Ferguson. «

Esta historia ocurrió en 2012, cuando Lewandowski se desempeñaba bruscamente con Borussia Dortmund. Dos años antes, su mudanza planificada a Inglaterra se vio obstaculizada por la erupción de una montaña en Islandia que se paralizó todos los vuelos.

Desafortunadamente, cuando llegó la oferta de United, Dortmund era reacio a vender la estrella. «No pueden venderme», continuó Lewandowski.

«Debido a que saben si sobrevivirán, pueden obtener más dinero. Puedo esperar otros o dos años. Pero cierto, ya dije ‘sí’ al Manchester United».

Aunque la transferencia de sueños nunca se realizó, la carrera de Lewandowski siguió siendo brillante. Ganó la Liga de Campeones con Bayern Munich, y ganó dos títulos de Laliga juntos Barcelona.

Ahora, a la edad de 37 años, el delantero no tiene intención de colgar sus zapatos. Aun así, se dio cuenta de que la oportunidad de aparecer en la Premier League probablemente había pasado.

«Tal vez esto podría ser un arrepentimiento [tidak bermain di Premier League]»Dijo Lewandowski.

«Pero cuando miré hacia atrás, jugando para Bayern, Dortmund y ahora Barcelona, estoy muy contento con mi carrera. No siento nada perdido. Cada decisión que tomo porque eso es lo que quiero».

Sigue siendo un pilar en Barcelona

Al ingresar a la 22ª temporada como futbolista profesional, Lewandowski ahora se ha convertido en una figura senior en el joven equipo de Barcelona. Era un equipo con Lamine Yamal, una joven estrella que ni siquiera nació cuando comenzó la carrera de Lewandowski.

Aunque 19 años a la deriva, el delantero sintió que aún podía aprender mucho de los jugadores jóvenes.

«Me doy cuenta de que no puedo competir con ellos, pero puedo ayudarlos, y también pueden ayudarme», dijo.

«Aprendí mucho de ellos. Nunca pensé que eso podría suceder».