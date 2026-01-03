Si es cierto, eso es una violación de la soberanía estatal.

Moscú, VIVA – Gobierno Rusia afirmó que estaba muy preocupado por el informe que decía presidente de venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, habían sido expulsados ​​por la fuerza de Venezuela.

Rusia instó a las autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) a proporcionar inmediatamente aclaraciones sobre el informe, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el sábado 3 de enero.

«Estamos profundamente preocupados por los informes de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa fueron obligados a abandonar el país durante las acciones agresivas de Estados Unidos de hoy. Pedimos una aclaración inmediata de la situación», dijo el ministerio.



Presidente de Venezuela Nicolás Maduro

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso añadió que si Maduro y su esposa fueran efectivamente expulsados ​​de Venezuela, constituiría una violación inaceptable de la soberanía del país.

«Tales actos, si ocurren, constituyen una violación inaceptable de la soberanía de los estados independientes, cuyo respeto es un principio fundamental del derecho internacional», continúa el comunicado.

Como se informó el sábado, se escucharon varias explosiones en Caracas, la capital de Venezuela.

Residentes locales dijeron haber escuchado el sonido de explosiones en varios distritos de la ciudad, incluido el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y el Puerto de La Guaira.

presidente de estados unidos Donald Trump Luego afirmó que Estados Unidos había lanzado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela. También afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa habían sido arrestados y expulsados ​​del país. (Hormiga)