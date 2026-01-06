Si el pueblo vota, ¿cuál es mi culpa?

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Afirmar si un presidente es elegido o no es enteramente la voluntad de Dios y del pueblo.

Así lo transmitió Prabowo en respuesta a las acusaciones de que el programa Comidas nutritivas gratis (MBG) se llevó a cabo para recaudar votos para que fuera reelegido en las Elecciones Presidenciales (elección presidencial) 2029.

«Hay quienes acusan a Prabowo de hacer este MBG para que sea reelegido en 2029. Siempre piensa negativamente», dijo Prabowo al pronunciar un discurso en la celebración nacional de Navidad de 2025 en Tennis Indoor Senayan, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Prabowo cree que quienes lo acusan siempre piensan negativamente. Destacó que el programa MBG no se llevó a cabo por intereses políticos.

Prabowo también explicó que si será elegido presidente o no en las elecciones presidenciales de 2029 está en manos del pueblo indonesio.

«Pero si el pueblo me elige en 2029, ¿cuál es mi problema? ¿Verdad? Si Dios lo permite. Si Dios no me permite hacer nada, no pasará nada, ¿verdad?». dijo.

En esa ocasión, Prabowo también mencionó tres veces su derrota en las elecciones presidenciales. Bromeó diciendo que perdió porque no tenía apoyo en ese momento. Luhut Binsar Pandjaitan quien actualmente se desempeña como Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN).

«Participé en las elecciones cuatro veces y perdí tres veces. El problema fue que en aquel momento Pak Luhut no me apoyaba», concluyó Prabowo.