Yakarta, Viva – Ministro de Finanzas, afirmó Purbaya Yudhi Sadewa, su partido retiraría los fondos del gobierno regional asentamiento En banca, con una estimación de RP 233.11 billones a agosto de 2025.

Sin embargo, Purbaya afirmó que primero calcularía las necesidades del Gobierno regionalPara el uso de estos fondos a principios de 2026.

«Si el dinero está desempleado, lo tomamos. Pero también queremos contar que necesitan fondos para principios de año en enero, febrero. Vemos cómo será esto», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas. Yakarta, jueves 25 de septiembre de 2025.



Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Pero si realmente se sospecha allí, entonces nos hagamos cargo, lo movemos», dijo.

Purbaya espera que este paso pueda estimular al gobierno local, para gastar inmediatamente su presupuesto desde principios de año. Donde uno de ellos es aflojando los requisitos, de modo que TKD se puede canalizar más rápido sin condiciones complicadas.

Sin embargo, Purbaya dijo que los gobiernos regionales deben tener comprensión y educación sobre la absorción del presupuesto. Esto es para ver su capacidad para gastar su presupuesto regional.

«También evaluaremos fondos en la banca bancaria, que tienen gobiernos locales que tienen alrededor de Rp 100 billones cada año a fines de diciembre», dijo Purbaya.

Sin embargo, el Ministro de Finanzas admitió que estaba sorprendido por la cantidad de fondos del gobierno local que aún se estaban estableciendo en los bancos, mientras que la comprensión aún era mínima. Por lo tanto, Purbaya enfatizó que monitorearía para monitorear la distribución de los fondos de la aldea.

«Para mí también es un poco extraño. Cuando tienen más de Rp 200 billones, ahora todavía es RP

«Así que los eGaks pueden ser así continuamente. Porque, como resultado, la economía regional está bastante perturbada, muchas manifestaciones. Pero aprenderé nuevamente», dijo.