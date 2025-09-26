Si el crecimiento económico es del 6 por ciento, Purbaya quiere que Rocky Gerung se disculpe

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, afirmó que estaba muy abierto a recibir varios tipos de críticas, incluidas las críticas de los académicos Rocoso gerung.

Incluso se aseguró de responder a las críticas, demostrando los logros de los resultados sobre el crecimiento de la economía nacional.

«Que sea, está bien (criticado). Todos no pueden estar satisfechos. Esa es la cosa razonable«Purbaya dijo en su oficina, viernes 26 de septiembre de 2025.

Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa Foto : KRIS – Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

Sin embargo, con la creencia de que el crecimiento Economía indonesia se dará más lanzamiento en el futuro, Purbaya también desafía a Rocky Gerung para disculparse con él si el crecimiento económico nacional puede alcanzar 6 por ciento o incluso más.

«Si puedo devolver la economía del 5 por ciento al 6 por ciento o más, Rocky Gerung debe disculparse a mí. Disculparse al público también está bien «, dijo Purbaya.

Hizo hincapié en que no era anti -crítica. Según él, las críticas en sí serán una herramienta de control y recordatorio para que continúe trabajando duro.

«Significa, no seas complaciente también. Solo porque hay muchas finanzas en el Ministerio de Finanzas y sus hombres. No estoy aquí para dormir», dijo.

Se sabe que anteriormente académicos Rocky Gerung argumentó que la capacidad de Purbaya como Ministro de Finanzas era imposible de alentar las máquinas de crecimiento económico.

Esto está relacionado con la forma en que Purbaya coloca fondos gubernamentales de RP 200 billones al sistema bancario, cuyo objetivo es mover las ruedas de la economía nacional a través del desembolso crediticio. Porque Rocky considera que la tarea del Tesorero del Estado o el Ministro de Finanzas es solo como «Cajero».