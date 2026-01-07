Si el árbitro está a favor no desarrollaremos

VIVA – Dewa United Banten FC tuvo que irse a casa sin puntos de Bandar Lampung. En la continuación de la semana 16 de la BRI Super League 2025/26, el equipo apodado Tangsel Warriors perdió 0-1 ante Bhayangkara Presisi Lampung FC en el estadio PKOR Sumpah Pemuda, el lunes 5 de enero de 2026 por la tarde.

Respecto a esta derrota, el capitán del Dewa United, Ricky Kambuaya expresar abiertamente sus puntos de vista sobre el desarrollo del partido.

Kambuaya empezó destacando su posición como un jugador profesional que quiere seguir desarrollándose. Dijo que el fútbol moderno requiere que los jugadores aprendan y mejoren siempre sus cualidades.

«Como futbolista con estatus previo de jugador de la selección nacional, sólo quiero jugar al fútbol, ​​lo cual es bueno para mi vida y quiero desarrollarme personalmente», dijo, citado en el sitio web de la I-League, el miércoles 7 de enero de 2026.

Evaluó que el proceso de desarrollo requiere el apoyo de muchas partes. Según él, no sólo juegan un papel los jugadores y los equipos, sino también todos los elementos implicados en la organización del partido.

«En este caso, también necesito el apoyo de mis padres o hermanos mayores o de todos los elementos involucrados, como el árbitro, los organizadores y muchas otras partes», añadió.

Además, Kambuaya destacó el liderazgo del árbitro dentro del campo. Considera que el comportamiento del árbitro puede influir en la calidad del partido y en la dirección general del desarrollo del fútbol.

«Pero si el árbitro no se convierte en un árbitro bueno e imparcial, ni siquiera se mostrarán valores de honor y respeto mutuo en el campo. Creo que nunca evolucionaremos y nos quedaremos en el lugar si el partido sigue así», explicó.

A pesar de transmitir críticas, Kambuaya aún enfatizó su compromiso con Dewa United para realizar evaluaciones. Se dio cuenta de que los resultados del partido no cumplieron con las expectativas y dijo que a su equipo todavía le queda un largo camino por recorrer.

«En el caso del Dewa United, corregiremos nuestras deficiencias porque aún nos queda un largo camino por recorrer. Felicitaciones FC Bhayangkara podemos ganar el partido de hoy», afirmó.

«Sólo quiero jugar buen fútbol y entretener a los aficionados. También quiero crecer como jugador y no perderme el conocimiento del fútbol moderno. Espero que todos nos apoyemos mutuamente para el progreso del fútbol indonesio», concluyó Kambuaya.