Si dices que puedes hacer tapping sin permiso judicial, ¡es un engaño!

Jacarta – Viceministro de Derecho (wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej o Eddy Hiariej señalar el problema tocando se puede hacer sin permiso corte es un engaño.

Lea también: Viceministro de Justicia sobre la detención de sospechosos sin necesidad de autorización judicial: huirán a toda prisa



Eddy dijo que las escuchas telefónicas no están reguladas en el Código Procesal Penal porque debe haber su propia normativa que regule este asunto.

«Así que si el lenguaje en el público dice que luego puedes bloquearlo, puedes pincharlo sin permiso judicial, eso es un engaño, eso no es cierto. Eso es una distorsión de la información al público», dijo Eddy en una conferencia de prensa en la Oficina del Ministerio de Justicia, el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Nadiem Makarim acusado de recibir Rp. 809,59 mil millones en caso de corrupción de Chromebook



A continuación, Eddy mencionó la decisión del Tribunal Constitucional (MK), según la cual las escuchas telefónicas deben regularse en un reglamento independiente.

«Las disposiciones relativas a las escuchas telefónicas están reguladas en una ley separada. Eso no es lo que quieren el gobierno y la RPD, esa es la decisión del Tribunal Constitucional cuando se aprobó la Ley de la Comisión de Erradicación Corrupción «Esto fue examinado por el Tribunal Constitucional en relación con las escuchas telefónicas», afirmó.

Lea también: En el caso Chromebook, Nadiem Makarim fue acusado de causar pérdidas al Estado por valor de 2,18 billones de rupias.



«La decisión de la Corte Constitucional en su momento señaló que respecto de las escuchas telefónicas realizadas en actos delictivos de corrupción, éstas se realizaron en terrorismoy varios otros actos delictivos deben regularse mediante leyes independientes. «Por eso el Código de Procedimiento Penal no regula en detalle las escuchas telefónicas, porque el Tribunal Constitucional ordena una ley separada», continuó Eddy.

Eddy enfatizó además que los asuntos de escuchas telefónicas pueden excluirse de los actos criminales de corrupción y terrorismo.

«Así que la pregunta es: antes de que exista una ley sobre escuchas telefónicas, ¿pueden los investigadores realizar escuchas telefónicas? No. ¿Puede el fiscal realizar escuchas telefónicas? No. Porque tiene que estar regulado por una ley separada. Esto es excepto en el caso de corrupción o terrorismo, que según las leyes existentes está permitido realizar escuchas telefónicas», concluyó Eddy.