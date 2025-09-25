Si depende de mí, la Copa Mundial puede ser 200 equipos

VIVA – Discurso de expansión Copa Mundial nuevamente calentado. Después de que se confirma que la edición 2026 es seguida por 48 países, se dice que la FIFA está considerando la posibilidad de un nuevo formato para Copa del Mundo 2030 con 64 participantes.

El plan surgió después de que la delegación de los países sudamericanos presentó una propuesta oficial. Varios jefes de estado de Paraguay y Uruguay, más los funcionarios de fútbol de Conmeboly y la Federación Argentina de Fútbol, ​​instaron a la FIFA a hacer de la edición 2030 un evento «histórico» para marcar 100 años de la Copa del Mundo.

El formato 2030 en sí ha causado controversia porque se llevará a cabo cruzando seis países en tres continentes. Argentina, Uruguay y Paraguay obtendrán el partido de apertura, antes de que el resto se juegue en España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, detrás de los bulliciosos pros y contras, el presidente de la FIFA Gianni Infantino Ascendiendo una declaración. Aludió a la posibilidad de aumentar el torneo mucho mayor que solo 64 países.

«Cada idea es buena. Pero si depende de mí, la Copa del Mundo será seguida por 200 o incluso 211 países. Todos los equipos pueden entrar en juego», dijo Infantino mientras bromeaba.

Aunque más tarde confirmó que la Copa Mundial aún debe ser seguida por el mejor equipo a través del proceso de calificación, los comentarios de Infantino estaban en el centro de atención. No solo porque se considera utópico, sino que también describe su ambición de hacer que la Copa Mundial sea más masiva.

Este paso de expansión no es completamente bienvenido positivamente. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se opuso abiertamente. «Esa es una mala idea. Ni siquiera hemos comenzado el formato 48 del equipo, hemos hablado nuevamente sobre la adición», criticó.

Un tono similar provino del presidente CONCACAF, quien también es el vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani. Según él, fue demasiado rápido discutir el nuevo formato sin evaluar primero los resultados de la Copa Mundial 2026.

Por otro lado, Infantino en realidad se hizo eco del espíritu de «hacer historia». «Comenzamos a trabajar juntos para ver cómo crear algo que no sea olvidado por el mundo, porque la sociedad lo merece», dijo el jefe de la FIFA.

El público estalló en dos campamentos. Hay quienes juzgan la idea de 200 de la Copa Mundial del equipo es solo una broma, pero también hay quienes la leen como una señal seria. Además, la historia ha registrado la FIFA a menudo se expande gradualmente desde la primera edición en Uruguay 1930, que solo fue seguida por 13 países.