Yakarta, Viva – Ministro de Coordinación (Menko) para la economía Aerlangga Hartarto consideró esa una de las características alumno Inteligente siempre es inteligente para ahorrar. Al salvar a los estudiantes puede ser más independiente en el futuro.

Según Airlangga, si los estudiantes han ahorrado, entonces también pueden ser más sabios para gastar dinero de sus ahorros.

«Generalmente estudiante inteligente Siempre hace un ahorro inteligente. Entonces, un estudiante inteligente, inteligente para ahorrar «, dijo Airlangga en el día indonesio del día de ahorro y el pico del mes de educación financiera 2025 en poder de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk), en Yakarta, viernes 16 de agosto de 2025.

«Ahorrar siempre es bueno, porque no sabemos que hay una necesidad improvisada en el futuro, de modo que esté preparado para una emergencia o emergencia«Añadió.

Por otro lado, les pidió a los estudiantes que pudieran encontrar los servicios de administración de dinero que podrían ser una plataforma para el ahorro. Debido a la tendencia actual, los estudiantes rara vez tienen efectivo, el ministro coordinador de la economía les pide que tengan cuidado al ahorrar en plataformas digitales.

Ilustración de hablar dinero para ahorro y fondos de emergencia

Airlangga los alienta a poder ahorrar en servicios de gestión financiera que han obtenido permisos de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK).

«Entonces, solo los consejos, manténgalo en el lugar correcto. Porque si debajo de la almohada no hay flores, pero póngalo en cuenta digitalEntonces, por supuesto, la transacción será más fácil «, dijo también.

Mientras tanto, el director ejecutivo de la supervisión del comportamiento de los servicios financieros, la educación y la protección del consumidor de OJK Friderica Widyasari Dewi también les recordó a los estudiantes que no siguieran la cultura consultiva negativa, pero no era un problema si se usaba para cosas productivas.

«Negativo, por ejemplo, para los estilos, para considerarse genial. Si ahorra comprar un teléfono celular (Móvil) Nuevo, mayo, pero no debes. Puedes comprar, pero el dinero es de tus propios ahorros. Ese es su mensaje para que pueda ahorrar dinero para poder administrar buenas finanzas, preparar un buen futuro y convertirse en una generación dorada en 2045 «, dijo Friderica.