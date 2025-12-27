Sí, cómo, los sentimientos también los da Dios.

Jacarta – No Aura Kasih está siendo ampliamente discutido nuevamente tras la aparición de acusaciones de una relación ilícita entre él y el ex gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil. Desde que este tema circuló ampliamente, la cantante y actriz se ha convertido en blanco de comentarios mordaces por parte de los internautas en varias plataformas de redes sociales.

Varias viejas historias han vuelto a salir a la superficie. Desde noticias de vacaciones conjuntas en Italia y Nueva York, Estados Unidos, hasta rumores de quedarse en una zona de glamping en Java Occidental. Sin embargo, hasta ahora estas acusaciones nunca han sido confirmadas directamente por Aura Kasih. Desplázate para saber más, ¡vamos!

A diferencia de Ridwan Kamil, que dio una declaración tras ser demandado por su esposa, Atalia Praratya, Aura Kasih optó por distanciarse de la atención pública. La cantante de la canción Mari Bercinta pareció limitar las interacciones al cerrar la columna de comentarios en su cuenta de redes sociales.

En medio de este silencio, los internautas han vuelto a resaltar la vieja declaración de Aura Kasih sobre las mujeres que a menudo son etiquetadas como usurpadoras de los maridos o prostitutas de otras personas. Esta declaración fue transmitida por la madre de un niño en un podcast con Deddy Corbuzier el 31 de octubre de 2021.

En esta conversación, Aura Kasih expresó su opinión de que no siempre se puede culpar inmediata y absolutamente a las mujeres que tienen relaciones con hombres casados.

«Sí, eso está mal», dijo en tono dudoso Aura Kasih, citada el sábado 27 de diciembre de 2025.

«Depende, ¿cuál es la intención?» Error de Aura Kasih.

Según él, cada mujer tiene antecedentes y objetivos diferentes cuando se ve atrapada en una relación ilícita. Aura Kasih enfatizó que si la relación se basa en motivos materiales, entonces no se pueden tolerar errores.

«Por ejemplo, conozco a un chico que ya tiene esposa, si mi única intención es el dinero, es un gran error», dijo.

Sin embargo, considera que las cosas se vuelven mucho más complicadas cuando se trata de sentimientos. Aura Kasih afirma que los humanos no siempre son capaces de controlar las emociones y los sentimientos de amor que surgen sin planificación.

«Pero de repente conocí a alguien, me conecté y ahora tengo esposa, pero no podemos evitar ese sentimiento, y qué, los sentimientos también los da Dios», dijo.