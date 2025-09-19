Si cocina vegetales a las 2 a.m., coma a las 10 en punto.

Yogyakarta, Viva – El gobernador de la región especial de Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X finalmente habló sobre el caso de envenenamiento masivo que sucedió a cientos de estudiantes que reciben un Programa de Nutrición Nutricional (MBG) gratuito. Según él, el incidente fue presuntamente desencadenado por las limitaciones de la energía de catering que se vio obligada a cocinar desde el principio porque el número de órdenes excedió la capacidad.

«Tal vez la cocina a las dos y media de la mañana. Si las verduras (cocinadas) a las dos y media de la mañana, solo se comen a las ocho o las 10 en punto, debe marchitarse (obsoleto)», dijo Sultan en Yogyakarta, viernes (19/09/2025).

Explicó que era probable que surgiera el caso porque la carga de catering que generalmente solo era 50 porciones aumentó a 100 porciones. Sin embargo, no se agrega el número de energía para cocinar, por lo que el proveedor de servicios de la Unidad de Servicios de Nutrición (SPPG) debe preparar alimentos mucho antes.

«Aunque (MBG) sigue siendo un experimento pero cargado en 100 porciones. Significa que es doble. ¿Qué significa qué? Tal vez la cocina a las dos y media de la mañana», dijo el rey del palacio de Yogyakarta.

Como solución, el Sultán evalúa que debe haber un personal de cocina adicional para que los alimentos no se preparen demasiado temprano.

«Cómo evitar así, los cocineros se reproducen. Por lo tanto, no se cocina a las dos o tres de la mañana, luego se comen a las ocho o 10 en punto, tienes que envenenar», dijo.

Con respecto a la supervisión, enfatizó que esta era responsabilidad del gobierno regional que eclipsó a los receptores escolares del programa MBG.

«Sí, significa que el gobierno local, las escuelas ‘Wong’ (gobierno regional de bricolaje) quieren supervisar cómo», dijo.

El sultán también enfatizó que el problema de la higiene es realmente importante, pero el tiempo de presentación sigue siendo más crucial.

«Si la higiene es relativa. Pero cocinar las verduras, llegar tarde, no llegar temprano, esto se está haciendo tarde, debe estar en forma de marchito (rancio)», dijo.

Mientras tanto, la Oficina de Salud de Diy reveló que estaba realizando un estudio para la posibilidad de determinar el estado de eventos extraordinarios (KLB) después del incidente de envenenamiento de masa. Uno de ellos tuvo lugar en Sleman Regency el 13 de agosto de 2025, que antes de 212 estudiantes de cuatro escuelas, a saber, Muhammadiyah 1 Mlati Middle School, Muhammadiyah 3 Mlati Middle School, Mlati 3 Middle School y Pamungkas Mlati Middle School.

Todos los estudiantes experimentan síntomas después de comer alimentos del programa MBG enviado a sus respectivas escuelas. (ENTRE)