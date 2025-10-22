Si Bung Karno todavía estuviera vivo, acontecimientos como el de Gaza nunca habrían ocurrido

Jacarta – Secretario General del PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto revela el papel del primer presidente de la República de Indonesia, Soekarno, en el apoyo a la independencia de los países islámicos, incluidos los que experimentan el colonialismo.

Lea también: Netanyahu admite que Israel lanzó 153 toneladas de bombas sobre Gaza durante el alto el fuego



Uno de ellos, dijo Hasto, apoya la independencia palestina. Hasto también evaluó que si Soekarno todavía estuviera vivo, entonces el genocidio habría ocurrido. GazaPalestina no sucederá.

Así lo transmitió Hasto en conmemoración del Día Nacional de Santri en la Escuela del Partido PDIP DPP, Lenteng Agung, sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.

Lea también: Netanyahu, violando el alto el fuego, dice que Israel detonó 153 toneladas de bombas en Gaza



«Si Bung Karno siguen vivos, acontecimientos como el de Gaza nunca ocurrirán», afirmó Hasto en su discurso.

Hasto luego habló sobre los esfuerzos para ayudar a Palestina a escapar del colonialismo israelí. Uno de ellos fue persuadiendo al presidente de los Estados Unidos (EE.UU.) en ese momento, John F. Kennedy.

Lea también: Trump afirma que el alto el fuego en Gaza sigue vigente aunque Israel continúa con los ataques



«Convenció al presidente estadounidense John F. Kennedy de que sólo podríamos liberar Palestina si tuviéramos armas nucleares», dijo.

«Luego Soekarno envió científicos a Estados Unidos. Sin embargo, después del asesinato de Kennedy, el plan fracasó. Luego enviaron cien científicos a China», continúa Hasto.

Hasto también enfatizó la postura del PDIP con respecto al apoyo a Palestina. Dijo que el compromiso del PDIP de apoyar a Palestina existe desde la época de Bung Karno.

«Justo antes de las elecciones, cuando Israel estaba a punto de venir, transmitimos esta postura ideológica e histórica. Porque nuestro compromiso desde la época de Bung Karno ha sido apoyar al gobierno palestino. Lógicamente, les hemos ayudado a defender la soberanía, ¿no podemos ayudar en eso? Ese es nuestro contrato político histórico», dijo Hasto.

«¿Entonces por qué rechazamos la llegada de Israel? Algunos dicen: ‘Guau, vincular el fútbol con la política’. Sí, la política es vida, dijo la señora Mega», continuó.