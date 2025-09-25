Si aún necesita poder reactivar

Bandung, Viva – Ministro de Asuntos Sociales Saifullah Yusuf o Gus Ipul asegura la distribución de la asistencia social (Asistencia social) Utilizando un sistema más integrado y preciso, después de la emisión de instrucción presidencial (INPRES) número 4 de 2025.

Esto se hizo para evitar errores en la distribución de la asistencia social a la fiesta de no planificación. Según GUS IPUL, la validación de datos ahora se lleva a cabo a fondo al involucrar a varias partes y abrir espacio para que la comunidad participe en la supervisión.

Gus Ipul admitió que durante muchos años los datos Receptor de asistencia social Correr individualmente, y ahora la validación de los destinatarios de asistencia social de varios ministerios/instituciones se ha unido a través de la coordinación de la Agencia Central de Estadísticas (BPS).

Luego todos los datos se verifican y validan, luego se clasifican en el esquema DESIL, que van desde Desil 1 (más vulnerable) hasta Desil 10.

«Nos aseguramos de que los destinatarios de asistencia social continúen actualizándose regularmente. El equipo complementario de PKH hizo una visita directa o una visita a domicilio para garantizar la precisión de los datos», dijo el ministro social, Saefullah Yusuf, en Bandung, jueves 25 de septiembre de 2025.

Además, el ministro dijo que, por los resultados de una visita a más de 12 millones de hogares, encontró 1,9 millones de beneficiarios de asistencia social que ya no cumplían los criterios para el receptor de asistencia porque sus condiciones económicas mejoraron o aumentaron.

«Además, el Ministerio de Asuntos Sociales en colaboración con PPATK (Financial Transaction Reporting and Analysis Center) encontró que alrededor de 600 mil ganadores de asistencia social de NIK indicaron el uso de asistencia para actividades de juego en línea (Judol) «, dijo

Gus Ipul también mencionó que también había destinatarios que afirmaban ser miembros activos del TNI, Polri o ASN que claramente no tenían derecho a recibir asistencia social. Todos los nombres que se demuestran inapropiados ahora se han tachado de la lista de destinatarios.

El ministro dijo que todavía brindaba oportunidades para los residentes que aún necesitaban asistencia social a pesar de que previamente habían sido tachadas, reactivando reactivando a través del gobierno de la aldea, la aplicación oficial del Ministerio de Asuntos Sociales o a través de PKH Companion.

«Si todavía es factible y necesitada, se puede reactivar. Lo importante es que limpiemos los datos primero», dijo

En un esfuerzo por aumentar la transparencia, el Ministerio de Asuntos Sociales ahora prueba el sistema de distribución de asistencia social basado en digital en varias regiones, incluida la regencia de Banyuwangi a través de este sistema, la comunidad puede participar activamente a través de las características de propuesta y objeción, para que los destinatarios de asistencia puedan ser más dirigidos.

«Esta transformación digital fue desarrollada por el Ministerio de Asuntos Sociales junto con el Consejo Económico Nacional, con la esperanza de que el sistema de asistencia social en Indonesia pudiera ser más transparente, eficiente y adaptable a los cambios en las condiciones socioeconómicas de la comunidad», dijo.

Informe: Cepi Kurnia, Tvone Bandung