Shudder Buys ‘Honey Bunch’ antes del estreno del Festival de Cine de Toronto

Estremecimiento ha adquirido «Grupo de miel«, El nuevo thriller gótico psicológico del dúo cinematográfico Madeleine Sims-Fewer y Dusty Mancinelli, antes de su estreno en América del Norte en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Escrito y dirigido por Sims-Fewer y Mancinelli, las estrellas de «Honey Bunch» Grace Glowicki («Dead Lover»), Ben Petrie («Blackberry»), Jason Isaacs («The White Lotus»), Kate Dickie («The Witch»), India Brown («Invasión») y Julian Richings («Beau teme»). El acuerdo incluye derechos en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. «Honey Bunch» está programado para debutar en Shudder en 2026.

La película es el estudiante de segundo año de Sims-Fewer y Mancinelli después de su debut «Violation», que fue lanzado por Shudder y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2020 antes de proyectar en Sundance y SXSW. Después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de este año, «Honey Bunch» hará su estreno estadounidense en Fantastic Fest a finales de este mes.

En «Honey Bunch», Diana (Glowicki) se despierta de un coma con recuerdos fragmentados. Ella y su esposo (Petrie) buscan tratamientos experimentales en una instalación remota. A medida que los procedimientos se intensifican, su matrimonio se pone a prueba y Diana comienza a cuestionar los verdaderos motivos de su esposo.

«Estamos encantados de continuar nuestra colaboración con Shudder con el lanzamiento de ‘Honey Bunch’. La película revela un lado diferente para nosotros como cineastas, y Shudder son exactamente los socios adecuados para presentarla al público ”, dijeron Sims-Fewer y Mancinelli. «‘Honey Bunch’ celebra las luchas aterradoras, dolorosas pero íntimamente gratificantes de lo que se necesita para mantener una relación. Es una historia de amor retorcida. No es un cuento de hadas. No podemos esperar a que los espectadores experimenten nuestra extraña y macabra película de la manera que solo puede entregar el estrecho».

«‘Honey Bunch’ ofrece un suspenso de alto riesgo y sorprendente con una tierna historia de amor que demuestra un acto de equilibrio hábil», dijo Emily Gotto, vicepresidente sénior de adquisiciones y producción de estremecimiento. «Madeleine Sims-Fewer y Dusty Mancinelli han demostrado que saben cómo ofrecer una narración inolvidable, y con su segundo lugar ofrecen una experiencia emocional y entretenida, anclada por actuaciones increíbles. No podemos esperar a que el público lo experimente».

«Honey Bunch» es producida por Becky Yeboah, Sims-Fewer y Mancinelli para Gat People and Rhombus Media. Los productores ejecutivos incluyen a Niv Fichman, Fraser Ash, Kevin Krikst, Ben Petrie, Tenille Shockey, François Dagenais, William Woods, Aram Tertzakian, Nate Bolotin, Maxime Cottray, Todd Brown, Adrian Love y Mike O’Leary. XYZ Films financió la película junto con DPR.VC y maneja licencias en todo el mundo fuera de Canadá. El acuerdo fue negociado por Gotto For Shudder con Nate Bolotin y Pip Ngo para las películas de XYZ en nombre de los cineastas.