Shu Qi y Lee Sinje sobre la colaboración en ‘The Resurrected’ de Netflix:

Dos de los actores más famosos de Asia, Shu Qi y Lee Blueestán actuando entre sí por primera vez en el nuevo drama de thriller de Netflix «El resucitado«World, estrenado en el 30 Festival Internacional de Cine de Busan antes de transmitir a nivel mundial.

Codirigido por Leste Chen y Hsu Chao-jen y filmado en Tailandia, «The Resurrected» cuenta la historia vengativa de dos madres, interpretada por Shu y Lee, después de que sus hijas se convierten en víctimas de estafas de telecomunicaciones en la ciudad de Benkha de Fictional. El elenco presenta actores taiwaneses y tailandeses, incluidos Alyssa Chia, Fu Meng-po, Chung Hsin-Ling, Sukollawat Kanaros (Weir), Caitlin Fang, Cheng Jen-Shuo y Patrick Nattawat Finkler.

En la etapa del guión, la historia de venganza de los protagonistas duales ya había trasladado a ambas actrices. La química que desarrollaron durante la filmación trajo ligereza al material oscuro.

Ambos han aparecido en solo algunas series dramáticas, pero han sido más activos en las películas. ¿Qué te atrajo a este guión en particular?

Shu Qi: En primer lugar, este guión es bastante especial. Cuando el director Leste Chen vino a mí, sentí que este era un papel que nunca había hecho antes. Hoy en día, con más y más personas que se mudan de los cines a ver películas en casa, pensé, bueno, ¿por qué no probar un estilo de tiro diferente para variar?

Lee Blue: Por supuesto, me sentí atraído por el guión en sí, y el papel también era algo que realmente no había probado antes. Además de eso, sentí que es bastante raro encontrar una historia sobre mujeres que buscan venganza en un proyecto en el idioma chino. Por supuesto, el equipo de producción es realmente fuerte. Así que pensé, aunque es una serie dramática, siempre que tengas un buen guión y un buen equipo, el resultado debería ser genial.

¿Cómo te gustó trabajar con los directores Leste Chen y Hsu Chao-jen?

Shu Qi: De hecho, había estado hablando con Leste sobre guiones durante bastante tiempo, tal vez comenzando desde hace dos o tres años. Estábamos discutiendo otros proyectos, y no tenía idea de este. Entonces, cuando luego me pidió que lo hiciera, pensé, ¿por qué no? Se sentía como trabajar con viejos amigos.

Con Hsu Chao-jen, tiene un fuerte acento taiwanés en su mandarín, por lo que la parte divertida para mí fue que no tenía que ser demasiado preciso o pulido con mi discurso, podría estar a gusto. Cuando estaba trabajando en las partes que dirigió, mi mandarín con acento taiwanés salió muy fuerte, y a menudo tenía que retirarlo. En realidad fue muy divertido.

Lee Blue: Esta fue la primera vez que trabajaba con ambos, y realmente me divertí mucho. Aunque el tiroteo fue difícil, en el set me dieron impresiones muy diferentes, una más extrovertida, la otra más reservada. Leste estaba en el set la mayor parte del tiempo, así que cada vez que actuaba, él era el que se comunicaba conmigo. Siempre decía muchos chistes, lo que realmente ayudó a aliviar la tensión cuando las cosas se pusieron estresantes. Ambos habíamos filmado en Tailandia antes, por lo que ya estábamos bastante familiarizados con el lugar. Por lo tanto, aunque era la primera vez que trabajaba con él, todo se sintió muy familiar y fue sin problemas. El director HSU es más del tipo observador. Me pareció más tranquilo, más un observador.

A pesar del hecho de que fue una configuración de doble directora, nunca hubo ningún conflicto o desacuerdo en el set. Me imagino que deben haber hecho mucho equilibrio y coordinado entre sí de antemano, por lo que todo funcionó sin problemas. También sentí que ambos eran realmente dedicados, muy atentos a cada detalle, y se aseguraron de que cada escena y la actuación de cada actor fueran capturadas muy bien.

La historia se centra en las luchas de dos madres después de perder a sus hijas. ¿Qué tipo de personajes son? ¿Cómo son diferentes el uno del otro?

Shu Qi: Las personalidades de los personajes son en realidad bastante diferentes. El mío es más como el chaty, el tipo de tía bazar-gossip, inclinándose hacia el lado de buena esposa y madre. Mientras que Lee es más del tipo fuerte y de carrera profesional.

Lee Blue: Chao Ching es una mujer de carrera en la historia. Ella vino a Taiwán a través del matrimonio de Malasia por su cuenta, luego se convirtió en una madre soltera. Así que tiene que tener mucha más responsabilidad, lo que la hace parecer más dura, más resistente y más tranquila cuando enfrenta desafíos. Wang Hui-Chun, por otro lado, es una ama de casa. Entonces, los dos ya están en situaciones muy diferentes para empezar. Cuando los dos se unen para buscar venganza, realmente los ves …

Shu Qi: De alguna manera bastante divertido.

Lee Blue: ¡Sí, exactamente!

Shu Qi: La química entre ellos es bastante única.

¿Puedes hablar más sobre esa química? Esta es la primera vez que actúa juntos. ¿Cómo te gustó filmar el uno con el otro?

Shu Qi: Era bastante mágico. Chao Ching tiende a cargar hacia adelante, se presenta como una especie de «varonil», mientras que Wang Hui-Chun es más del tipo que se esconde detrás cuando algo sucede. Crea este tipo de ambiente alternativo e inesperado de pareja entre la pareja.

Lee Blue: Sí, a pesar de que muchas escenas son realmente intensas y pesadas, cuando actué junto a ella, algunos de los momentos tensos inesperadamente provocaron un poco de humor negro. Lo curioso es que no lo planeamos ni lo discutimos en absoluto, simplemente sucedió naturalmente. Tuvimos esta gran química tácita.

Has mencionado que hay escenas intensas y pesadas. Como esta es una serie sobre la venganza, también hay algunas escenas brutales que parecen muy desafiantes. ¿Fueron difíciles de disparar?

Shu Qi: Definitivamente está más agotada, ya que al final ha pasado por todas las escenas brutales: tiene mucho en su plato. Creo que la parte más difícil de acertar fue el nivel de intensidad, «qué tan lejos llegar». Es como cuando estamos matando a un pescado por hacer un plato de pescado estofado, Wang Hui-Chun solo decía: «Lo haré», y ella lo manejaría de una manera que no es demasiado exagerada. Chao Ching simplemente lo haría, ¡quebrar! Así que hubo momentos como ese en la serie.

Lee Blue: En esas escenas, los dos representamos personajes muy diferentes. Entonces, cuando estamos actuando en estos momentos juntos, nuestra sinergia es realmente importante, quién debería tomar la delantera, que avanza, quien retrocede. Creo que nuestro entendimiento tácito fue realmente fuerte; Tan pronto como estuvimos en el set, pudimos encontrar el equilibrio adecuado para nuestros personajes.

Por supuesto, también fue realmente difícil. Sentí que ambos estábamos agotados física y mentalmente durante el tiroteo. Fue una experiencia muy intensa para mí. Por lo general, cuando filmo una película, el horario es más corto. Este fue casi tres meses y medio de filmación.

Shu Qi: Sí, parecía que el tiroteo nunca terminaría, al final nos apresuramos un poco.

Lee Blue: Así que tuvo que permanecer en el carácter durante mucho tiempo, lo que realmente probó su resistencia mental y física.

Shu Qi: Esa fue una de las cosas más duras para Lee. Como ella misma tiene un hijo, es muy fácil para ella sumergirse completamente en el papel.

¿Este papel te hizo sentir dolor, Sinje, ya que estás interpretando a una madre que ha perdido a su hijo?

Lee Blue: Fue realmente fácil para mí conectarme con ella. Cuando juegas un papel como este, inevitablemente toca algunas de tus propias experiencias reales. Te encuentras profundamente inmerso, simplemente sucede. Cuando realmente invierte, ya no tiene ganas de actuar; se siente real. Por eso puede ser bastante doloroso.

Shu Qi, has mencionado que interpretar este papel es un desafío porque no eres madre tú mismo. ¿Cómo estableciste tu personaje y la enriqueciste?

Shu Qi: De hecho, traté a la hija como una amiga cercana, casi como un mejor amiga. Debido a que mi personaje ha sido víctima de abuso doméstico desde hace mucho tiempo, la única salida que tiene es a través de su hija, por lo que la relación madre-hija se siente casi como dos hermanas. Entonces, cuando la hija termina en estado vegetativo, es realmente desgarrador. Se siente como perder a tu hermana pequeña más cercana. Esa es la sensación en la que me concentré. También pensé que cada pareja de madre hija tiene su propia forma de interactuar, por lo que lo abordé tratando a mi hija en el papel como mi hijo y un mejor amigo de niño muy cercano.

Sinje, este no es tu primer thriller. ¿Qué tan diferente es este de los anteriores, en términos de cómo se sintió o la historia en sí?

Lee Blue: Definitivamente es muy diferente, principalmente porque ahora tengo una edad diferente. Hice thrillers cuando tenía veinte años. Más tarde, decidí no hacer ese género durante bastante tiempo, porque sentí que estaba repitiendo el mismo tipo de rendimiento.

Después de todos estos años, volviendo a «The Resurrected», la audiencia podría clasificarlo como un thriller. Pero para mí, no se sintió así: tiene un guión muy sólido, cuenta las experiencias de dos madres y explora el poder de la auto-redención femenina. Eso es lo que lo hace realmente diferente. La fuerza de estas mujeres es muy poderosa y única.

Desde sus perspectivas, en comparación con otras series, especialmente los dramas taiwaneses y las series en idioma chino, ¿cuál cree que es lo más destacado?

Shu Qi: ¡Se trata de resurrección! «El resucitado»: creo que solo el título en sí ya es bastante intrigante para la audiencia. ¿Cómo se devuelve a los muertos a la vida?

Lee Blue: ¡Shu Qi está en él! ¡Eso me hace querer verlo ya!

Todavía no lo he visto, pero cuando estaba leyendo el guión, como dije, roles como estos son raros. También sentí que la historia tiene una sensación de misterio. Hay tantos personajes bien elaborados, y creo que todos son muy convincentes. Parece combinar elementos de géneros comerciales con un guión muy sólido y basado en personajes, que me parece realmente impresionante. Cuando obtuve el guión por primera vez, no pude dejarlo y leerlo todo de una vez. Así que estaba seguro de que mantendría a los espectadores enganchados, lo cual es importante para una serie. La historia es realmente atractiva, y los personajes también son muy convincentes.

Además, es nuestra primera vez haciendo una serie juntos. A pesar de que ambos hemos estado en la industria durante mucho tiempo, nunca antes habíamos conocido o trabajado entre nosotros. Y la primera vez que nos conocimos fue en este proyecto, actuando juntos. Así que creo que todos estos factores lo hacen realmente emocionante.

Shu Qi: ¡Míralo! Creo que una vez que entras en el primer minuto, probablemente no podrás parar.