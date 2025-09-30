Shridhar Subramaniam de Sony destaca la diversidad cultural de Asia

En Todo lo que importa en Singapur, Sony Music Presidente de Asia y Medio Oriente Shridhar subramaniam destacó la influencia acelerada de Asia en el negocio de la música global, enfatizando la diversidad cultural, la localización y el poder de las economías impulsadas por los fanáticos.

Hablando con el veterano ejecutivo de la música Ralph Simon, Subramaniam, quien también se desempeña como presidente de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), señaló el lanzamiento de los gráficos semanales de los Org en seis países asiáticos como «un esfuerzo increíble» que ofrece nuevos puntos de referencia para medir el éxito.

«En toda Asia, hay una gran cantidad de diversidad de idiomas obvio, diversidad cultural», dijo Subramaniam. «Es casi como el Gran Cañón estratificado. A medida que avanza, de repente estás revelando nuevas culturas, nuevos colores y material nuevo».

Subramaniam destacó la evolución de los géneros regionales en formatos globales, citando la música dangdut arraigada por la gente de Indonesia. Una vez jugado en las aldeas, el estilo ha sido reinventado por Urban Youth como «Hipdut», combinando los ritmos tradicionales con ritmos modernos. «Si miras las listas indonesias ahora, más o menos durante la mayor parte de este año, ha sido uno de estos sonidos que ha estado en las listas, número uno al número 10», señaló.

Sony ha invertido temprano, lanzando una etiqueta dedicada y una estrategia de adquisiciones en torno a Dangdut. Subramaniam comparó su trayectoria con Reggaeton, que cruzó a Afrobeats y Music Punjabi. «Estamos viendo algo similar con esto», dijo.

Filipinas también está tallando un nicho con Pinoy Pop. Actúa como sb19Modelados en parte en el sistema K-Pop pero profundamente localizado, están atrayendo «miles de millones de corrientes» y ahora se están expandiendo a Japón a través de giras y colaboraciones en vivo. «En realidad, recientemente aterrizaron en Japón, trabajaron con una compañía hermana para tratar de construir una gira en vivo y colaborar con artistas locales», explicó Subramaniam.

La creciente importancia de Tailandia fue subrayada por el aumento del interés transfronterizo. «China ahora está comenzando a tener interés en los artistas pop y tailandeses tailandeses», dijo Subramaniam, señalando colaboraciones que involucran a jugadores coreanos y japoneses, así como a los productores chinos.

Si bien los avances globales a menudo comienzan con los pioneros, Subramaniam enfatizó que «todo comienza con tener éxito en casa». Añadió: «La gente olvida que el surgimiento de K-Pop fue fundamentalmente por los fanáticos locales que lo impulsaron fuera de Corea. Ese es un esfuerzo concertado, pero lo hicieron».

Con Spotify subiendo 135,000 nuevas canciones diariamente, Subramaniam advirtió que los artistas en desarrollo es más difícil que nunca. Las estrategias van desde economías de fanáticos y giras en vivo hasta sincronizaciones con televisión, cine, juegos e influencers. «Ahora tienes un kit de herramientas tan amplio como lo que puedes hacer», dijo. «El desafío es encontrar el mapa y el camino correctos para cada uno de estos artistas».

A pesar de la fragmentación, sigue siendo optimista con las perspectivas de Asia: «Asia está teniendo su momento, no solo desde un ingreso, sino también en un punto de vista cultural. Hace unos cinco o siete años, solíamos dar cuenta de menos del 5% al ​​7% del mercado global. Ahora estamos cerca del 14% y el 15% y podríamos llegar al 20%».

Él predijo que las escenas hiperlocales darán forma cada vez más a la cultura global a través del volumen y el dominio algorítmico. «Es casi como si miraras las listas de video de YouTube. Es una locura. Está completamente operado por actos indios y latinoamericanos. Y entonces verás que eso sucede en otras plataformas», dijo.