Shows cancelados que aterrizó nominaciones al Emmy: Residencia, Frasier y más

Cuando CBS anunció la cancelación de la bomba de «The Late Show» en mayo después de 33 temporadas, la serie de conversaciones organizada por Stephen Colbert se unió a un club exclusivo entre los nominados al Emmy de este año.

La serie nocturna, que recibió dos nominaciones este año (series de charlas y dirigiendo una serie de variedades), es el último título para obtener el hacha pero aún así ganar nominaciones de la academia de televisión. Mientras que «The Late Show» fue cancelado dos días después de que se anunciaron las nominaciones, más de media docena de otras series obtuvieron el gancho antes de que obtuvieran nominaciones póstumas.

Del misterio de asesinato de la Casa Blanca de Netflix «La residencia«Para el ex Darling Emmy» Fraiser «, a la víctima nocturna de Colbert» After Midnight «, aquí están los nominados no olvidados entre los de este año Emmys clase.

El acólito

Una de las cancelaciones más grandes y protestadas del año pasado fue la última de una serie de esfuerzos de televisión divisivos de «Star Wars»: «El Acólito». Atacada innecesariamente por los trolls de Internet, la serie del creador Leslye Headland todavía logró encontrar a sus fanáticos devotos, que continúan teniendo rápidamente la esperanza de que el potencial de esta serie audaz aún no se haya extinguido. Por ahora, sin embargo, su única toma en Emmy Gold es a través de su nominación para la edición de sonido para una serie de comedia o drama (media hora). El sonido de todos esos sables de luz sigue siendo irresistible.

Después de la medianoche

Antes de que Colbert fuera sorprendido por CBS, su sucesor en la alineación nocturna, Taylor Tomlinson, también la vio Show llega a su fin. Pero eso no impidió que la serie preparada para jóvenes y listas para Tiktok (que tuviera algunas de las mejores reservas de visitas de celebridades y comediante en Hollywood) de atrapar su primera, y ahora solo, nominación para dirección técnica y trabajo de cámara para una serie. Puede que no sea el reconocimiento de escritura que merece el híbrido de Talk/Game Show, pero nunca es demasiado tarde para recordar los poderes que tenían algo bueno, incluso si fue a la 1 AM

Basado en una historia real

Mientras que Kaley Cuoco llamó la atención de Emmy por «The Flight Attendatent», su primer programa posterior a la «teoría del big bang», su segundo esfuerzo nunca se dio cuenta. Lo cual es una pena porque la química de Cuoco con el esposo en pantalla Chris Messina fue entretenido, especialmente cuando la pareja se abrió paso a través de la verdadera comedia de locura del crimen. En cambio, la serie Peacock tendrá que conformarse con una sola nominación en su segunda y última temporada, para la composición musical para una serie (puntaje dramático original).

El decameron

Otra víctima de Netflix para conseguir una nominación fue la comedia sexual medieval «The Decameron» de la creadora Kathleen Jordan y el productor ejecutivo Jenji Kohan («Orange Is the New Black»). Después de un grupo que no coincide con los refugiados ricos y campesinos que montan la peste negra en 1348, la serie obtuvo una nominación de diseño de título para una secuencia muy creativa y cada vez más cómica dibujada a mano que presenta un ballet sincronizado de calificaciones: los transmisores de la pandémica antes mencionada. A medida que se mueven en un paquete, las ratas forman símbolos, deletrean el título del programa y, en última instancia, fornican y mueren en igual medida. Si viste el programa, sabrás que estableció perfectamente el tono para todo lo que siguió.

Estrella

Quizás la cancelación más sorprendente de la primavera fue la drama de ballet de Prime Video «Étoile», de los cocreadores Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino. Dado que los Palladinos corrieron la mesa en los Emmy con «La maravillosa Sra. Maisel», el cráter de su nueva serie, que anteriormente había sido verde durante dos temporadas, fue inesperado por decir lo menos. Pero la serie, que sigue una asociación entre una compañía de ballet de Nueva York y su contraparte de París, no fue el éxito crítico inmediato de que Midge Maisel estaba fuera de la puerta. Eso no impidió que la academia de televisión reconociera, tal vez, las dos mayores fortalezas del programa con nominaciones: cinematografía para una serie (una hora) y tareas

Ogografía para programación con guión.

FBI: MÁS QUERIDO

CBS destruyó su franquicia «FBI» esta primavera Cuando canceló «FBI: Most Wanted» y «FBI: International» (No se preocupe, el nuevo spin -off «CIA» está a solo meses de distancia). Pero antes de que pudiera colgar la insignia, «Most Wanted» agregó una tercera nominación consecutiva para la coordinación de acrobacias para la programación de drama y una segunda nominación consecutiva para el rendimiento de acrobacias a su lista. En la era de los éxitos de taquilla y un mundo de transmisión aún impulsado por los procedimientos, la serie spin-off logró reducir el ruido para obtener el reconocimiento de la comunidad de rendimiento acrobático de la academia. Esa no es una mala manera de consolidar su legado al salir.

Dibujó

Una vez que un Juggernaut Emmy, el regreso de Kelsey Grammer como Fraiser Crane estaba muy lejos del apogeo del personaje. Después de todo, Grammer ganó cuatro Emmy de actuación para la primera carrera de 11 temporadas del programa. Pero el Paramount+ Revival Fans nunca agarrados del originalcon solo apariciones fugaces de estrellas OG como Bebe Neuwirth y Peri Gilpin para unir las dos épocas de la vida de Fraiser. Afortunadamente, no se desvanecerá sin reconocimiento de la academia de televisión. La segunda y última temporada copió una nominación para la edición de imágenes para una serie de comedia de múltiples cámaras.

La residencia

La cancelación de Netflix de «The Residence» de Shondaland en junio fue una sorpresa considerando su pedigrí. Él no era la serie más zumbada Para materializarse bajo el acuerdo general de Shonda Rhimes en el streamer, pero aún tenía a sus fanáticos y tenía a Uzo Aduba favorito de Emmy liderando un elenco de un conjunto divertido (¡Kylie Minogue!) Como detective excéntrico Cordelia Cupp, que está investigando la muerte del jefe de la Casa Blanca Usher. Algunos expertos predijeron correctamente que Aduba entraría en la carrera de la actriz principal, dado que sus cinco nominaciones anteriores y tres victorias la convierten en una favorita perenne. Pero pocos podrían haber adivinado que la serie en sí ganaría cuatro nominaciones en general, incluido el diseño de producción para un programa narrativo contemporáneo (una hora o más), música de tema principal original y efectos visuales especiales en un solo episodio, este último para el piloto. El caso puede estar cerrado para Cordelia, pero «la residencia» todavía tiene un latido de latidos según la Academia de Televisión.